Wennigsen

Sie zeigen traurige Tiere, dessen Lebensraum vom Menschen zerstört wird, die brennende Weltkugel oder aber Straßen fast ohne Autos, sondern nur mit Radfahrern: Zahlreiche Kinder und Jugendliche der EnerGenies haben ihre Kunstwerke zum Thema Klimaschutz und Energiewende eingereicht.

Die Gemeinde hatte den Malwettbewerb initiiert, da pandemiebedingt die Aktionen der Wennigser EnerGenies nur eingeschränkt angeboten werden können. 40 Bilder sind bei der Gemeinde eingegangen und wurden von den Juroren Udo Sahling (Geschäftsführer der Klimaschutzagentur Region Hannover), Bürgermeister Christoph Meineke, Klimaschutzmanager Jan Krebs, Jugendpfleger Christoph Knoke, Meno Stemmermann vom Jugendparlament und Jugendbürgermeister Ole Hagen bewertet. Nun stehen die Top 10 fest.

Das sind die EnerGenies Die Wennigser EnerGenies sind ein Klimaschutzprojekt zum nachhaltigen Umgang mit Energie und natürlichen Ressourcen in Schulen und Kitas. Mit dem Projekt soll eine dauerhafte Verankerung der Themen Klimaschutz und Energie im Schul- und Kitaalltag realisiert werden. Dabei werden der Thematisierung im Unterricht ebenso große Bedeutung beigemessen wie der Umsetzung von energiesparendem Verhalten im Alltag der Einrichtungen. Die Hauptakteurinnen und -akteure im Projekt sind die Schülerinnen und Schüler, Kita-Kinder, Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher und Hausmeister. In selbst entwickelten Einzelprojekten beschäftigen sie sich mit den Themen Energie und Klimaschutz. Die Teilnahme am Projekt ist freiwillig und alle Schulformen, Klassenstufen sowie auch die Wennigser Kitas können mitmachen. Die Klimaschutzaktivitäten der einzelnen Schulen und Kitas wurden zunächst über den Projektzeitraum von drei Jahren begleitet und jährlich prämiert. Nach Ende der Projektzeit hat die Gemeinde Wennigsen beschlossen, das Projekt auf unbestimmte Zeit weiterzuführen.

Bilder gibt es bald per Post

Alle eingereichten Bilder können sich Interessierte auch auf der Homepage der Gemeinde unter wennigsen.de/bauen-umwelt/klimaschutz/wennigser-energenies/ ansehen. Diese Auswahl zeigt zum einen das künstlerische Talent der Wennigser Schülerinnen und Schüler, zum anderen aber auch die tief gehende thematische Auseinandersetzung mit den Themen Umwelt- und Klimaschutz, teilt Klimaschutzmanager Jan Krebs mit. „Umweltbildung ist ein wichtiges Schlüsselelement zum Erreichen unserer Klima- und Umweltziele, denn unsere Schülerinnen und Schüler werden zu den Entscheidern von morgen“, sagt Krebs.

Silja aus der vierten Klasse der Grundschule Wennigsen hat es mit diesem Bild in die Top 10 beim Malwettbewerb geschafft. Quelle: Silja

Aus den Top 10 wurden dann nochmals fünf verschiedene Bilder von Schülern unterschiedlicher Altersklassen ausgewählt, die nun in limitierter Auflage in der Gemeindepost verschickt werden sollen. So will die Gemeinde auf die EnerGenies und die weiteren Klimaschutzaktivitäten der Gemeinde aufmerksam machen – und den ein oder anderen vielleicht auch dazu anregen, selber aktiv am Klimaschutz mitzuwirken.

Das ist die Klimaschutzinitiative Das Klimaschutzmanagement der Gemeinde Wennigsen wird über die Nationale Klimaschutzinitiative der Deutschen Bundesregierung finanziert. Auch die Wennigser EnerGenies sind in der Anfangszeit von der Initiative gefördert worden. Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und fördert das Bundesumweltministerium seit 2008 zahlreiche Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen leisten. Ihre Programme und Projekte decken ein breites Spektrum an Klimaschutzaktivitäten ab: Von der Entwicklung langfristiger Strategien bis hin zu konkreten Hilfestellungen und investiven Fördermaßnahmen. Diese Vielfalt ist Garant für gute Ideen. Die Nationale Klimaschutzinitiative trägt zu einer Verankerung des Klimaschutzes vor Ort bei.

„Die Aktion war ein voller Erfolg“ sagt Andrea Werneke, Koordinatorin der EnerGenies von der Klimaschutzagentur Region Hannover. „Wir sind begeistert über die Resonanz. Jedes Bild ist ein Gewinnerbild, denn die Kinder und Jugendlichen haben sich kreativ mit dem Klimaschutz beschäftigt und mal eine Auszeit vom Pandemiegeschehen gehabt.“

Tyra Lynn B. (11. Klasse) konnte die Jury mit diesem Bild überzeugen. Quelle: Tyra Lynn B.

Als kleines Dankeschön erhalten die Klassen, die an der Aktion teilgenommen haben, je ein Wissensspiel („de facto“- Region Hannover). Ein weiteres Spiel gibt es für jeden der Künstlerinnen und Künstler, die unter die Top 10 gekommen sind. Wie in den vergangenen Jahren auch, steht den teilnehmenden Schulen zudem ein Bonus in Höhe von 600 Euro zur Verfügung, den die Gemeinde auszahlt, wenn die Schulen eigene kleine Umweltprojekte umsetzen möchten.

Von Lisa Malecha