Energenies und Wennigsen for Future starten Fotoaktion

Wennigsen

In Wennigsen startet eine neue Aktion, um Menschen für Klima- und Naturschutz zu interessieren. Die Mitglieder von Wennigsen for Future, Fridays for Future Wennigsen und die Wennigser Energenies – Schüler der KGS, der Grundschulen Bredenbeck und Wennigsen sowie Kinder der Kita Vogelnest – haben diese ins Leben gerufen.

„Mit unserer Banner-Fotoaktion wollen wir zeigen, dass es viele Menschen gibt, die den Natur- und Klimaschutz nicht vergessen haben“, schreiben die Organisatoren. Die Idee ist, dass sich interessierte Einzelpersonen, Familien und Gruppen mit dem Banner fotografieren lassen und das Foto anschließend per E-Mail an aktionen@wennigsenforfuture.de senden.

Aus den gesammelten Fotos soll eine große Collage entstehen, die die Initiatoren allen Beteiligten im Anschluss zur Verfügung stellen. „Diese Collage soll ein Zeichen sein dafür, dass wir mit unserem Anliegen für eine nachhaltige, klimaneutrale Zukunft nicht allein sind. In schwierigen Zeiten wollen wir Mut machen, uns gemeinsam auf den Weg zu begeben. Denn es beginnt hier – mit mir“, schreiben die Organisatoren.

So funktioniert’s:

Der konkrete Ablauf ist ganz einfach: Interessierte schreiben die Organisatoren an. Diese kommen dann mit dem Fahrrad vorbei und bringen das Banner. Dabei halten sie sich natürlich an die Hygiene- und Abstandsregeln. „Entweder wir machen gleich zusammen das Foto, oder Sie geben uns Bescheid, sobald Sie Zeit für Ihr Foto gefunden haben. Dann holen wir das Banner wieder ab“, schreiben die Initiatoren. Wer sein Einverständnis erteilt, dessen Foto landet auch auf der Homepage von Wennigsen for Future unter wennigsenforfuture.de.

Das Foto wird an die oben genannte E-Mail-Adresse gesendet. „Gern dürfen Sie uns auch Ihre eigenen Ideen, Wünsche, Visionen zum Natur- und Klimaschutz mitsenden“, so die Organisatoren. Diese werden dann gesammelt und auch an den Klimaschutzmanager der Gemeinde Wennigsen, Jan Krebs, weitergeleitet. „Wir freuen uns sehr auf die Fotos und je nach Wunsch weitere Gedanken von Ihnen sowie neue Interessierte in unseren Gruppen“, schreiben die Initiatoren in ihrer Einladung.

Aktion am Sonnabend

Zudem ist für Sonnabend, 26. Juni, eine Aktion an der Sonnenuhr vor dem Rathaus geplant. Von 10 bis 11.30 Uhr können Familien, Einzelpersonen und Gruppen sich dort mit dem Banner fotografieren lassen. Außerdem stellt Wennigsen for Future einen Büchertisch auf mit Büchern für Jung und Alt rund um das Thema Natur- und Klimaschutz. Des Weiteren wird es eine kleine Bastelaktion für Kinder geben. Die notwendigen Hygiene- und Abstandsregeln werden dabei eingehalten.

Von Lisa Malecha