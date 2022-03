Wennigsen

Die mehr als ein halbes Jahr zurückliegende Stichwahl um das Gemeindebürgermeisteramt hat in der Wennigser FDP jetzt unschöne Nachwehen ausgelöst. Wolf-Rüdiger Marenbach, ehemaliger Ortsbürgermeister und fast 50 Jahre lang Mitglied bei den Liberalen, hat mit sofortiger Wirkung seinen Austritt verkündet. Er wirft der Partei vor, den Wahlkampf des SPD-Kandidaten und späteren Wahlsiegers Ingo Klokemann finanziell unterstützt zu haben. „Das ist nicht falsch,“ bestätigt FDP-Ratsherr Hans-Jürgen Herr. Es geht um Anzeigen, die einige Mitglieder vor der Stichwahl geschaltet haben.

Rechnung über Zeitungsanzeigen ist Auslöser

Hochgekocht ist das Thema kürzlich bei der Mitgliederversammlung der Wennigser FDP. Im Rahmen der Kassenprüfung war eine Rechnung aus dem September 2021 über mehrere Zeitungsanzeigen aufgetaucht – ausgestellt von der SPD. Dabei ging es in der Tat um Unterstützung für den Sozialdemokraten Klokemann, der seinerzeit mit der parteilosen Kandidatin Ulrike Schubert in der Stichwahl um das Bürgermeisteramt stand. Die FDP hatte sich nach dem Ausscheiden ihres eigenen Bewerbers Jost Henkel im ersten Wahlgang öffentlich hinter den SPD-Kandidaten gestellt. Neben Ratsfraktionssprecher Hans-Jürgen Herr warben auch Henkel selbst sowie weitere FDP-Mitglieder in Anzeigen für den heutigen Bürgermeister.

„Dies lehne ich rigoros ab“

Für Marenbach ist mit dem Vorgang eine Grenze überschritten. „Dass die FDP öffentlich Stellung bezieht und Herrn Klokemann favorisiert, halte ich durchaus für in Ordnung“, sagt er. Nun habe sich jedoch herausgestellt, dass der Ortsverein „den Wahlkampf einer Fremdpartei finanziell unterstützt hat. Dies lehne ich rigoros ab“, erklärt Marenbach in einem Fax an den Parteivorstand, das auch unserer Redaktion vorliegt. Er selbst hatte im Übrigen Ulrike Schubert unterstützt – allerdings in einem redaktionellen Artikel.

Auf Nachfrage bestätigt Fraktionssprecher Herr den Vorgang, widerspricht Marenbach aber in einem Punkt ausdrücklich: „Wir haben nicht den Wahlkampf einer anderen Partei unterstützt. Es ging um die Stichwahl für das Amt des Gemeindebürgermeisters. Das ist ein Unterschied. Da haben wir in der Tat Ingo Klokemann unterstützt – und das mit aller Konsequenz. Dazu gehörte eben auch das Schalten dieser Anzeigen.“

SPD schaltete auch die FDP-Anzeigen

Nach dem ersten Wahlgang deutete sich ein enges Rennen zwischen Klokemann und Schubert an. Deshalb mobilisierten beide Lager anschließend noch mal alle Kräfte, auf beiden Seiten wurden bis zur Stichwahl viele Anzeigen geschaltet. Um optisch ein einheitliches Bild abzugeben, legte die FDP die Veröffentlichung ihrer Werbung in die Hände der Sozialdemokraten. Es sei eine Entscheidung des Vorstands gewesen, die aufgrund des knappen Zeitraums schnell getroffen werden musste.

„Später haben wir dann selbstverständlich eine Rechnung von der SPD über die Anzeigen erhalten“, erklärt Herr. Diese sei zwar formal über die Kasse des Ortsvereins beglichen worden. Der FDP-Ratsherr betont jedoch, dass das Geld zuvor von den werbenden Personen in Form gesonderter Mitgliedsbeiträge eingezahlt wurde. Weder Marenbach noch andere Mitglieder hätten ungewollt die Anzeigen durch ihre Beiträge mitfinanziert.

Marenbach war Wennigsens einziger FDP-Ortsbürgermeister

Vorzuwerfen habe sich der Vorstand somit nichts. Der Ärger ist dennoch angerichtet. Marenbach, erster und bislang einziger FDP-Ortsbürgermeister in der Gemeinde, kehrt den Liberalen nach fast 50 Jahren den Rücken. „Ich bedauere das außerordentlich. Wolf-Rüdiger Marenbach hat viele Jahre die FDP in Wennigsen geprägt und für die Partei gestanden“, sagt Herr zum Rücktritt des langjährigen Mitstreiters.