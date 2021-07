Wennigsen

In den vergangenen Wochen hat es in den sozialen Medien einige Diskussion darum gegeben, dass die Entschädigung für Ratsmitglieder erhöht werden soll. Unter anderem hatte die Wirtschaftliche Interessengemeinschaft Wennigsen (WIG) diese Entscheidung scharf kritisiert. Nun hat der Rat am Dienstag der Änderung der Satzung zugestimmt. Doch steckt wirklich ein Skandal hinter der Änderung? Dazu äußert sich jetzt unter anderem Jonas Farwig von der SPD.

Darum geht es

Der Rat entscheidet am Dienstag, 20. Juli, darüber, ob die „Satzung über die Entschädigung der Rats-, Ortsrats- und Ausschussmitglieder und sonstigen ehrenamtlich Tätigen der Gemeinde Wennigsen (Deister)“ sowie die „Satzung über die Gewährung von Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Wennigsen (Deister)“ neu gefasst werden soll.

Bereits 2016 hatte die Entschädigungskommission das angeregt. Die Begründung: Die Satzung über die Entschädigung der Rats-, Ortsrats- und Ausschussmitglieder und die Höhe der Entschädigung solle an die Satzungen anderer Kommunen in der Region angepasst werden. „In den darauffolgenden Sitzungen der Arbeitsgruppe wurden die Vorschläge einmütig verabschiedet und eine entsprechende Anpassung der Entschädigungen für Feuerwehrmitglieder vereinbart“, erläutert Jonas Farwig (SPD).

Was würde sich ändern?

Ratsmitglieder in Wennigsen erhalten aktuell eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 50 Euro sowie ein Sitzungsgeld von je 20 Euro. Die monatliche Entschädigung soll auf 100 Euro erhöht werden, zudem soll ab einer Dauer von drei (vorher vier) Stunden ein weiteres Sitzungsgeld gezahlt werden.

Die Entschädigungskommission hält bei einer Kommune von 30.000 Einwohnern eine monatliche Entschädigung von bis zu 260 Euro für angemessen, diese setzt sich aus der pauschalen monatlichen Entschädigung sowie vier Sitzungsgeldern zusammen. Nach der aktuellen Satzung komme ein Ratsmitglied auf 130 Euro, rechnet Farwig vor. Laut neuer Satzung würde ein Ratsmitglied durchschnittlich 180 Euro im Monat erhalten, ergänzt er. „Als hochverschuldete Kommune ist es auch nicht angezeigt, den maximal möglichen Satz auszuschöpfen“, sagt Farwig.

Was ist die Arbeitsgruppe Geschäftsordnung?

Die Arbeitsgruppe Geschäftsordnung ist eine nicht-öffentliche Arbeitsgruppe des Rates der Gemeinde Wennigsen. Die Arbeitsgruppe gibt es schon seit vielen Jahren, sie wird in jeder Ratsperiode neu eingerichtet. Aufgrund der nicht-öffentlichen Tätigkeit ist die Arbeitsgruppe für Außenstehende nicht im Ratsinfosystem der Gemeinde zu finden. „Die Arbeitsgruppe ist allerdings genauso demokratisch legitimiert wie andere Arbeitsgruppen, sie ist in einer öffentlichen Sitzung eingerichtet worden. Auch die Besetzung ist somit kein Geheimnis“, erläutert Farwig.

Wieso wird die Öffentlichkeit erst jetzt beteiligt?

Jede öffentliche Beschlussvorlage wird in einem zuständigen Fachausschuss vorberaten. Die diskutierte Vorlage fällt in die Zuständigkeit des Ausschusses für Wirtschaft, Finanzen, Tourismus und Kultur. Dieser Fachausschuss tagt seit Jahren regulär am Montag vor der jeweiligen Ratssitzung. In dieser Sitzung kann jede interessierte Bürgerin und jeder interessierte Bürger teilnehmen. Zudem hat die Politik keinen Einfluss auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung von Verwaltungsvorlagen.

Wieso werden die Entschädigungen der Jupa-Mitglieder und die der Büchereileitung in Bredenbeck nicht erhöht?

Im Juli 2020 wurde die Satzung bereits geändert – nur mit dem Ziel, die beiden Gruppen besser zu stellen. Das Sitzungsgeld der Jugendparlamentsmitglieder wurde von 5 Euro je Sitzung auf 15 Euro verdreifacht. Die Entschädigung der Büchereileitung wurde ebenfalls erhöht.

Von Lisa Malecha