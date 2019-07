Wennigsen

Kinder ab zehn Jahren können sich im Mountainbike-Fahren ausprobieren. Für Freitag, 12. Juli, laden die Deisterfreun.de im Rahmen des Ferienprogramms der Gemeinde Wennigsen zu einer Schnuppertour ein.

Treffpunkt ist um 10 Uhr am Wasserpark Wennigsen. Zuerst wird ein kleines Fahrsicherheitstraining und eine Einweisung in die Fahrtechnik zum Aufwärmen gemacht. Anschließend steht eine dreistündige Tour zu einer Mountainbike-Strecke im Deister an. Nach der Streckenbesichtigung machen die Jungen und Mädchen dort gemeinsame Fahrübungen. Um etwa 15 Uhr endet die Tour am Wasserpark Wennigsen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Es wird ein eigenes geländetaugliches Fahrrad sowie ein Helm, Handschuhe, Schutzbrille etwas Proviant und Getränk benötigt. Anmeldungen sind über das Online-Portal der Jugendpflege Wennigsen unter www.unser-ferienprogramm.de/wennigsen möglich.

Von Lisa Malecha