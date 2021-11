Bredenbeck

Mit einer Altpapiersammlung wollte die Kinderfeuerwehr Bredenbeck im Oktober zwei Kinderhilfseinrichtungen unterstützen. Der Erlös der Aktion hielt sich zunächst in Grenzen, gelohnt hat sie sich im Nachhinein aber doch. Weil Mitglieder der Feuerwehr das Engagement ihres Nachwuchses finanziell unterstützten, kamen nun stolze 550 Euro zusammen. Gutes Geld, das an das Kinderhospiz Löwenherz in Syke und an den Verein Paulinchen geht.

„Damit dies nicht eine einmalige Aktion bleibt, haben die Kinder schon wieder Pläne geschmiedet“, kündigte Zugführer Michael Hirt an. Am 9. Januar werden gegen eine Spende wieder abgeschmückte Weihnachtsbäume gesammelt, um sie im Anschluss zu schreddern und dem ökologischen Kreislauf zuzuführen. Auch das dort gesammelte Geld soll an einen guten Zweck gehen. Neben dem Kinderhospiz in Syke freut sich der Verein Paulinchen über den warmen Geldregen. Er setzt sich für brandverletzte Kinder und Jugendliche ein. Eine weitere Altpapiersammlung findet dann am 12. Februar statt.

Adventskalender als Dankeschön

Angesichts des Engagements der Bredenbecker Kinderfeuerwehr, die sich in diesem Jahr mit vielen Aktionen hervortat und dabei, wie Hirt betont, „immer die Hilfe für andere Menschen im Blick hatte“, besuchte jetzt Ortsbrandmeister Sven Sachse die Gruppe. Er bedankte sich in Namen der gesamten Bredenbecker Feuerwehr und brachte eine süße Überraschung mit. Als Dankeschön erhielten die Kinder einen Feuerwehr-Adventskalender.

Von André Pichiri