Wennigsen

Wenn sie zu einem Brand ausrücken müssen, zählt jede Minute. Trotzdem hinken einige Feuerwehren in der Gemeinde den heutigen Anforderungen an Technik und Ausrüstung hinterher. Wo und für was in den kommenden Jahren Geld in die Hand genommen werden muss, steht im neuen Feuerwehrbedarfsplan, der jetzt zur Beschlussfassung durch die politischen Gremien geht. Allein in diesem Jahr sollen drei Ortsfeuerwehren neue Fahrzeuge erhalten.

Für die Bredenbecker Wehr ist ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) bestellt. Es ersetzt das bisherige Tanklöschfahrzeug (TLF 8/18). Es ist zugleich das größte Gefährt und die teuerste Investition im diesjährigen Investitionsplan. Wennigsen erhält ein Löschgruppenfahrzeug und Wennigser Mark ein mittleres Löschfahrzeug. „Alle drei Autos sollen in diesem Jahr ausgeliefert werden“, kündigte Gemeindebrandmeister Uwe Bullerdiek kürzlich an.

Degersens Fahrzeug seit 2017 in der Warteschleife

Andere Ortsfeuerwehren müssen sich hingegen gedulden. Degersen wäre längst an der Reihe, das jetzige Gefährt (LF 8) wird in diesem Jahr 30 Jahre alt. Eine Neubeschaffung hängt bereits seit 2017 in der Warteschleife, konnte aber noch nicht realisiert werden. „Weil es in das jetzige Gerätehaus nicht reinpasst“, beschreibt Bullerdiek das Dilemma, in dem viele Wehren nicht nur regions- sondern landesweit stecken.

Mit dem Ankauf einer Fläche nahe der Möllerburg-Kreuzung ist der Anfang für den ersehnten Neubau zwar gemacht. Bis zur Fertigstellung werden aber noch einige Jahre vergehen. Auch in Bredenbeck steht die Planung eines neue Gerätehauses noch ganz am Anfang. Schneller könnte es möglicherweise in Sorsum gehen, wo lediglich ein Anbau geplant ist und der benachbarte Grundstückeigentümer bereits signalisiert hat, die nötige Fläche an die Gemeinde verkaufen zu wollen. In Eigenregie habe die Feuerwehr dort bereits einen Entwurf „mit Augenmaß“ erarbeitet, sagt Bullerdiek.

Fahrzeuge werden immer größer

Der gestiegene Platzbedarf in den Häusern ist der Preis für die weiterentwickelte Konzeption der Fahrzeuge. Sie sind über die Jahre größer und schwerer geworden. Da immer mehr technisches Gerät mitgeführt werden muss, bleibt weniger Raum für den Transport der Einsatzkräfte. „Vor diesem Hintergrund ist die zusätzliche Beschaffung der Mannschaftstransportwagen nötig und in der Folge eine weitere Fahrzeugbox für das Unterstellen dieser Fahrzeuge“, heißt es im Bedarfsplan. Dies betrifft aktuell die Ersatzanschaffungen in der Wennigser Mark, in Sorsum sowie in Evestorf, wo früher oder später ebenfalls ein Neubau notwendig wird.

Insgesamt sind im Bedarfsplan die Investitionen in Wennigsens Feuerwehrwesen für die kommenden sechs Jahre aufgeführt. Neu aufgenommen wurde ein Gerätewagen Logistik für den Brandabschnitt Süd. Zudem ist geplant, das alte Tanklöschfahrzeug zu einer geländefähigen Variante für Waldeinsätze umzubauen.

Seit Dezember läuft alles über Digitalfunk

Eine wichtige technische Umstellung hat die Gemeinde indessen schon im vergangenen Jahr gestemmt. „Zum 13. Dezember haben wir alle Feuerwehren auf Digitalfunk umgestellt“, erklärt Jörg Ommen, stellvertretender Gemeindebrandmeister. Zuvor wurden bereits sämtliche Standorte mit neuen Atemschutzgeräten und Wärmebildkameras ausgestattet.

Von André Pichiri