„ Wennigsen blüht auf“ – unter diesem Motto hatte die Gemeinde Wennigsen Hobbyfotografen dazu aufgerufen, schöne Fotos von Blühstreifen einzureichen. Mehr als 70 Bilder wurden erreicht. Nun wurden die Fotografen der zehn schönsten Aufnahmen ausgezeichnet.

Barbara Krüger, Marion Grote, Stefan Eggers, Angelika Schwarzer-Riemer, Ursula Begau, das Ehepaar Peterek, Monika Mainka, Dörte Labudda, Carsten Niehoff und Stefanie Knye konnten die Jury überzeugen. Sie erhielten im Rathaus jeweils ein Glas Honig sowie einen Wennigsen-Bildband überreicht.

Fotos stehen auf Gemeinde-Homepage

Jurymitglieder Gun Wittrien, Fraktionsvorsitzende der Grünen, Jan Krebs, Klimaschutzmanager der Gemeinde und Gerhard Krick, Vorsitzender des Nabu-Ortsverbands Wennigsen, haben die Siegerbilder ausgewählt, ohne zu wissen, wer die Aufnahmen gemacht hat, betonte Wirtschaftsförderin Maike Bormann. Alle eingereichten Fotos werden nun auf der Homepage der Gemeinde unter wennigsen.de gezeigt.

Es ist der erste Fotowettbewerb, den die neue Wirtschaftsförderin organisiert hat. Ursprünglich stammt die Idee zum Wettbewerb von der Ratsfraktion Bündnis 90/ Die Grünen, die von der Gemeindeverwaltung gerne aufgegriffen wurde.

Aktion soll Naturschutz dienen

Die Aktion soll darauf hinweisen, wie schön aber auch wie wichtig Blühstreifen für die heimische Artenvielfalt sind. Sie dienen als Nahrungsquelle und Rückzugsorte für Insekten, Vögel und andere Kleintiere. Entsprechend können die tierischen Bewohner der Blühstreifen einen positiven Beitrag zur biologischen Schädlingsbekämpfung in unseren heimischen Gärten leisten. „Bis 2019 sind schon 1900 Quadratmeter von der Gemeinde angelegt worden und weitere kommen hinzu“, erläuterte die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Gun Wittrien. Der Nabu-Vorsitzende Gerhard Krick ergänzte: „Aber auch Vorgärten und kleine Grünflächen haben eine besondere Bedeutung für die Artenvielfalt, sie bilden ökologische Trittsteine für Pflanzenarten, Insekten und Vögel, die auf der Suche nach Nahrung und Nistplätzen von Trittstein zu Trittstein wandern.“

Nächster Fotowettbewerb in Planung

Dass so viele Wennigser der Aufforderung, Bilder von Blühstreifen einzureichen, nachkommen würden, damit haben die Veranstalter nicht gerechnet. „Das hat uns wirklich positiv überrascht“, sagt Bormann, die auch von der hohen Qualität der Fotos erfreut ist. Da die Aktion so gut angekommen ist, werde bereits jetzt überlegt, wann die Gemeinde den nächsten Fotowettbewerb ausrichten wird. Möglich wären weitere saisonale Fotowettbewerbe – etwa als nächstes „Winterliches Wennigsen“ oder „ Wennigsen im Frühling“ – oder eine dauerhafte Möglichkeit, ansprechende Bilder aus der Gemeinde einzusenden und zu veröffentlichen, kündigt Bormann an.

Von Lisa Malecha