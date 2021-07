Wennigsen

Frauen und Mädchen müssen Krisen nicht allein durchstehen. Hilfe gibt es zum Beispiel in der Beratungsstelle des Frauenzentrums Ronnenberg, die seit dem Frühjahr 2020 auch Sprechstunden in Wennigsen anbietet. Nach den Einschränkungen in der Corona-Krise stehen die Beratungsangebote jetzt wieder in vollem Umfang zur Verfügung. Darauf haben Wennigsens Gleichstellungsbeauftragte Hacer Kirli sowie Marion Weber und Beate Janisch vom Frauenzentrum mit einer Infoaktion am Donnerstag vor dem Rathaus in Wennigsen hingewiesen.

Corona hinterlässt Spuren

Die Corona-Pandemie habe für viele Frauen und Mädchen erhebliche Belastungen bedeutet und Spuren hinterlassen, sagt Sozialpädagogin Beate Janisch vom Frauenzentrum Ronnenberg. Wegen des Lockdowns seien viele neue Probleme aufgetaucht oder bestehende Krisen wie unter einem Brennglas verstärkt worden – insbesondere familiäre Konflikte bis hin zu häuslicher Gewalt.

„Aber wir beraten nicht nur bei seelischer, körperlicher oder sexualisierter Gewalt. Viele Frauen und Mädchen leiden auch unter einem psychischen Druck, der aus ganz unterschiedlichen Gründen auf ihnen lastet. Und im Lockdown fehlten dann die sozialen Kontakte zu Freunden und Bekannten, um diesen Druck auszugleichen“, erläutert Janisch.

Im Lockdown habe die Beratungsstelle ihre Hilfe lediglich per Telefon oder online anbieten können – und nur in Ausnahmefällen mit persönlichen Gesprächen. Mit dem Neustart könne die Beratungsstelle jetzt ihre Hilfsangebote wieder ohne Abstriche anbieten.

Folgen erst später spürbar

„Schon nach dem ersten Lockdown im Sommer 2020 hatten etliche Frauen einen erheblichen Nachholbedarf. Die individuellen Beratungen waren zum Teil sehr intensiv und liefen über einen längeren Zeitraum“, sagt Marion Weber. Diese Entwicklung sei auch jetzt zu erwarten, denn in vielen Fällen seien die Folgen von Corona erst mit zeitlicher Verzögerung spür- und sichtbar. Und auch der Wunsch nach Hilfe setzte sich häufig erst nach einiger Zeit durch. „Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass betroffene Frauen und Mädchen bei uns Unterstützung bekommen“, betont die Gleichstellungsbeauftragte Hacer Kirli.

Die Frauenberatungsstelle bietet Sprechstunden im Familienservicebüro nach Terminvereinbarung montags von 14.30 bis 17 Uhr sowie dienstags von 10 bis 12.30 Uhr an. Weitere Terminabsprachen und Auskünfte sind möglich per Telefon unter (0511) 431531 und per E-Mail an frauenzentrum@ronnenberg.de.

Von Frank Hermann