Empelde

Das Aufgabenfeld für das Frauenzentrum der Stadt Ronnenberg hat sich in den vergangenen Jahren spürbar vergrößert – nicht zuletzt aufgrund der Ausweitung der Beratungen auf die Nachbarkommunen Gehrden und Wennigsen. Die Mitarbeiterinnen Beate Janisch und Marion Weber freuen sich deshalb besonders über die Verstärkung für ihr Team an der Stillen Straße 8 in Empelde: Seit einigen Wochen unterstützt Kathrin Buhl die beiden vor allem im Bereich Öffentlichkeitsarbeit.

Das gerade erst aufgelegte Kursprogramm für das Jahr 2022 macht es selbst deutlich: Es fehlt für das Frauenzentrum an einer kostenlosen Möglichkeit, die eigenen Angebote flächendeckend bekannt zu machen, wie Janisch erklärt. Der erste Vorstoß Buhls ist es deshalb, die sozialen Medien in die Öffentlichkeitsarbeit mit einzubeziehen.

Frauenzentrum setzt künftig auch Facebook und Instagram

Vor allem auf den Plattformen Facebook und Instagram will sie 37-Jährige die Angebote des Frauenzentrums bewerben. Aber auch wiederkehrende Posts wie frauenspezifische Themen oder Notfallnummern will sie im Internet platzieren. Damit auch eine jüngere Zielgruppe anzusprechen als bislang, sei wichtig, erklärt Buhl. Sie kennt aber auch die Grenzen dieses Plans: „Unter 30 Jahren ist Facebook nicht mehr Phase“, stellt sie fest.

Region Hannover unterstützt Frauenzentrum finanziell

Seitdem die Beratungsleistung ausgeweitet ist, unterstützt die Region Hannover das Ronnenberger Frauenzentrum finanziell. Unter anderem werde auch die Teilzeitstelle Buhls mitfinanziert, erklärt Janisch. Zu den weiteren Aufgaben der neuen Mitarbeiterin gehört deshalb auch die Vernetzung des Zentrums mit der Koordinierungsstelle der Region. Weiterhin engagiert sich Buhl in der Gewaltprävention. Zunächst geschieht dies nur in der Gruppenarbeit, später sollen auch Schulklassen mit einbezogen werden.

Frauenzentrum leistet jährlich 120 bis 140 Beratungen

In ihrem Studium hat sich die 37-Jährige mit Transkulturellen Studien beschäftigt. Inzwischen ist sie als Sozialtherapeutin freiberuflich unter anderem auch bei der Stadt Garbsen beschäftigt. Darüber hinaus gibt sie an der Volkshochschule in Hannover Deutschunterricht für Nichtmuttersprachler. Familiäre Ungebundenheit gibt ihr dabei die Freiheit für die weit gefächerte Beschäftigung.

Die Aufgabe in Ronnenberg ist anspruchsvoll, schließlich sei es das A und O in der Arbeit, dass die Frauen über die Angebote des Frauenzentrums Bescheid wüssten, betont Janisch. Zwischen 120 und 140 Beratungen jährlich leisten die Mitarbeiterinnen. Daran hat auch die Corona-Pandemie nichts geändert. Dazu kommt das umfangreiche Programm mit Gruppenarbeit und diversen Kursen.

Von Uwe Kranz