Fridays for Future: So lief der Klimaprotest in Wennigsen

Aus Protest gegen die Klimapolitik machte am Freitag auch in Wennigsen die Fridays-for-Future-Bewegung mobil. 150 Schüler, Lehrer, Eltern und Großeltern gingen für das Klima auf die Straße.