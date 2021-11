Bredenbeck

Das Theater zwischen den Dörfern feiert am kommenden Sonntag, 14. November, Premiere und zeigt um 11 Uhr und ein zweites Mal um 17 Uhr auf dem Kornboden der Kornbrennerei Warnecke in Bredenbeck (Deisterstraße 4) ein Stück für Kinder ab 9 Jahren. Der Titel: „Fürchten Lernen“.

Monster, Werwölfe, Vampire oder Spinnen können die Protagonistinnen und Protagonisten dieses Stücks nicht schrecken. Als eine von ihnen jedoch Grenzen überschreitet, vergeht den Anderen das Lachen. Und plötzlich ist da ein merkwürdiges Gefühl. Was ist das nur? Und woher kommt es? Und wie geht das wieder weg?

Theater und Ausstellung

Die Macher des Stücks – Noa Wessel, Fabian Wessel und Johannes Fast – haben Kinder zwischen neun und elf Jahren sowie Senioren gefragt, wie sie mit Angst und sorgenvollen Gedanken umgehen. Die gesammelten Antworten lieferten die Inspiration zu dieser Aufführung. Begleitend wird in einer Ausstellung jeweils eine halbe Stunde vorher und nachher Material gezeigt, das während der Schreibwerkstätten und Workshops im Frühjahr entstanden ist.

Das Stück dauert circa 45 Minuten und ist für Kinder von neun bis zwölf Jahren empfohlen. Nach der Premiere am Sonntag, 14. November, wird es nochmal am Sonntag, 21. November, um 11 Uhr aufgeführt. Karten gibt es unter Telefon (05109) 56 15 820 (Anrufbeantworter) oder per E-Mail an unter karten@tzdd.de. Der Eintritt kostet fünf Euro für Kinder und sieben Euro für Erwachsene. Die Zahl der Besucher ist auf aufgrund der Corona-Pandemie auf zehn Euro begrenzt. Außerdem gilt die 2-G-Regel.

Von André Pichiri