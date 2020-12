Wennigsen

Wennigser können zukünftig ganz einfach etwas für den Klimaschutz tun – dank des neuen Klimaschutzbürgerfonds. Dieser ist dafür gedacht, unvermeidbare Emissionen zu kompensieren. Wer etwa eine Reise antritt, kann im Internet die sogenannten Umweltfolgekosten für Flug und Autofahrt berechnen lassen – und dieses Geld dann in den Klimaschutz anlegen.

Klimaschutz ist ein globales Thema und Klimagerechtigkeit eines der Hauptthemen in der aktuellen Debatte. Unter dem Motto „Lokal handeln und global wirken!“ hat die Gemeinde nun den Wennigser Klimaschutzbürgerfonds initiiert. Er solle als Instrument dienen, um einen Beitrag gegen die globale Ungerechtigkeit zu leisten, heißt es vom Wennigser Klimaschutzmanager Jan Krebs. Er ergänzt: „Denn auch wenn der Klimawandel bereits bei uns zum Teil verheerende Auswirkungen zeigt, leiden die am stärksten darunter, die bisher am Wenigsten dazu beigetragen haben.“

Anzeige

Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks

Um dem Klimawandel effektiv entgegenzuwirken, reiche es Krebs zufolge nicht aus, „nur hier vor Ort tätig zu werden“. Gleichzeitig gelte es, auch auf der globalen Ebene persönlich Mitverantwortung für den Planeten zu übernehmen. Ein gemeinsamer lokaler Klimaschutzfonds sei ein geeignetes Instrument dafür. So sei es zwar wichtig, seine eigene CO2-Belastung und damit den eigenen ökologischen Fußabdruck im Alltag zu reduzieren.

Doch es bleibe die Frage, wie mit den nicht vermeidbaren Emissionen umgegangen werden kann. „Einfach fair sein und die Verantwortung für die Umweltfolgekosten der aktuell noch nicht vermiedenen CO2-Emissionen übernehmen“, ist Detlev Krüger-Neddes Antwort. Der ehrenamtliche Klimaschutzbeauftragte der Gemeinde Wennigsen habe das selbst bereits häufiger getan, sagt er.

Zu Weihnachten etwas Gutes für den Planeten tun

„Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit denken viele Menschen darüber nach, noch schnell etwas Gutes zu tun“, sagt Krebs, der bereits mit einigen Menschen über das Thema der sogenannten CO2-Kompensation gesprochen hat. Vielen stelle sich dabei die berechtigte Frage: „Echter Beitrag fürs Klima oder doch nur Ablasshandel?“.

„Mit Climatefair bietet die Klimaschutz+ Stiftung hier eine wirkungsvolle Alternative jenseits der einfachen Kompensationslogik, die auf der Übernahme der Klimafolgekosten basiert, wie sie auch von der Fridays-for-Future-Bewegung gefordert wird“, sagt Krebs. In einem ersten Schritt werden die Mittel, die in den lokalen Bürgerfonds gesammelt werden, in Projekte zur Förderung von erneuerbaren Energien und in Energiesparprojekte investiert – auf der ganzen Welt.

Auch Wennigser Projekte können profitieren

Im zweiten Schritt werden die mit diesen Projekten erwirtschafteten Erträge dann an gemeinnützige, lokale Initiativen mit Projekten in den Bereichen Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung ausgeschüttet. „Hierfür können Kommunen mit einem Klimaschutzbürgerfonds dann auch lokale Projekte vorschlagen – also können von dem Geld auch Projekte von Vereinen aus Wennigsen profitieren“, erläutert Krebs. Dabei achtet die Stiftung darauf, dass im langfristigen Durchschnitt 50 Prozent der Mittel für die Förderung lokaler Initiativen mit Partnerschaftsprojekten im globalen Süden eingesetzt werden. So wird auch dort eine nachhaltige lokale Entwicklung unterstützt.

Das ist die nationale Klimaschutzinitiative Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) initiiert und fördert das Bundesumweltministerium seit 2008 zahlreiche Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen leisten. Ihre Programme und Projekte decken ein breites Spektrum an Klimaschutzaktivitäten ab: Von der Entwicklung langfristiger Strategien bis hin zu konkreten Hilfestellungen und investiven Fördermaßnahmen. Die Nationale Klimaschutzinitiative trägt zu einer Verankerung des Klimaschutzes vor Ort bei, heißt es auf der Homepage unter klimaschutz.de. Von ihr profitieren laut NKI Verbraucher ebenso wie Unternehmen, Kommunen und Bildungseinrichtungen.

Meineke hofft auf viel Unterstützung

Bürgermeister Christoph Meineke unterstützt die Einrichtung des „Wennigser Bürgerfonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung“ über Climatefair. „Dieser Fonds bietet viele Vorteile und Möglichkeiten. Jede Bürgerin und jeder Bürger, aber auch Unternehmen können sich mit einer Zuwendung am Aufbau des gemeinsamen Fonds beteiligen“, sagt er. Das Beste aber sei, dass die Mittelvergabe des lokalen Fonds basisdemokratisch organisiert und die Abwicklung online ganz einfach sei.

Info: Weitere Informationen zum Bürgerfonds erhalten Sie auf der Website der Gemeinde Wennigsen unter www.wennigsen.de im Bereich Bauen und Umwelt unter Klimaschutz oder direkt bei Climate Fair unter www.climatefair.de sowie bei Klimaschutz+ unter www.klimaschutzplus.org.

Alle Teilhaber erhalten das Recht, Projekte zur Förderung vorzuschlagen und per Onlineabstimmung mitzuentscheiden, welches Vorhaben im jeweiligen Jahr gefördert wird. „Auch ich beteilige mich genau wie Herr Krebs und Herr Krüger-Nedde mit einer Spende, um für einen guten Start des Fonds zu sorgen“, sagt der Bürgermeister. „Ich würde mich freuen, wenn viele Wennigserinnen und Wennigser mitmachen.“

Von Lisa Malecha