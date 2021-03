Wennigsen

In diesen Tagen jährt sich zum zehnten Mal der Gau mehrerer Atomkraftwerke in Fukushima in Japan. Eine große Menge radioaktiver Stoffe wurde bei der Reaktorkatastrophe freigesetzt. Japans Regierung rief den atomaren Notstand aus. Mehr als 150.000 Menschen wurden damals evakuiert. Deutschland beschloss als Folge den Ausstieg aus der Atomenergie. Anlässlich des Jahrestags laden Detlev Krüger-Nedde, der ehrenamtliche Klimaschutzbeauftragte der Gemeinde Wennigsen, und die Gruppe Wennigsen for Future (WFF) für Sonnabend, 13. März, von 11 bis 12.30 Uhr zu einer Mahnwache vor der Sonnenuhr in Wennigsen ein.

„Die Auswirkungen dieser bisher größten Atomkatastrophe werden noch über einen langen Zeitraum spürbar sein: verseuchte Landstriche, die eine menschliche Nutzung für viele Jahre ausschließen, radioaktive Erkrankungen und Missbildungen bei einer Vielzahl von Menschen und eine breite Ablehnung gegen die Inbetriebnahme abgeschalteter AKWs“, schreiben die Organisatoren der Mahnwache.

Gruppe fordert: AKWs abschalten

Der gesellschaftliche Protest in Deutschland führte zu einer erneuten Wende in der Atompolitik und der sofortigen Stilllegung von acht Atomkraftwerken. Die aktuell noch verbliebenen Atomkraftwerke sollen Ende diesen Jahres und Ende 2022 abgeschaltet werden.

Lesen Sie auch Atomkatastrophe in Fukushima - Japans verdrängte Tragödie

Die Atomenergie kann aus Sicht der Gruppe Wennigsen for Future „keinen Beitrag zur Klimawende liefern, wie Bill Gates oder einige Politiker fordern. Sondern sie gehört schnellstens abgeschaltet." Auch mit der für Ende 2021 geplanten Stilllegung des Atomkraftwerk Grohnde, das sich nur 30 Kilometer von Wennigsen befindet, seien „die Probleme atomaren Wahnsinns nicht gelöst“. Schließlich gebe es immer noch kein sicheres Endlager, in dem der radioaktive Abfall für die unvorstellbare Zeit von einer Million Jahren sicher gelagert werden könne.

Wegen der Corona-Pandemie müssen Besucher die Abstandsregeln einhalten und eine Mund- und Nasenbedeckung bei der Teilnahme an der Mahnwache tragen.

Von Lisa Malecha