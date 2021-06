Lemmie

Schluss mit Diebstahl und Vandalismus? Bereits im kommenden Herbst soll an der S-Bahn-Station Lemmie eine abschließbare Fahrradgarage mit 20 Abstellplätzen errichtet werden. Dem Ortsrat ist es gemeinsam mit der Gehrdener Stadtverwaltung nach jahrelangen Bemühungen gelungen, das Wunschprojekt über ein neues Förderprogramm der Deutschen Bahn (DB) zu finanzieren. Wie Lemmies stellvertretender Ortsbürgermeister Peter Nispel (SPD) berichtet, übernimmt die Bahn 90 Prozent der Gesamtkosten in Höhe von rund 63.000 Euro. Laut Nispel können Pendler und andere Fahrgäste künftig für ihre Fahrräder im Internet gegen eine geringe Gebühr von maximal einem Euro pro Tag Plätze in der Box buchen und erhalten dann einen Transponder für ein elektronisches Schließsystem.

„Im September oder Oktober soll die Garage auf einer Fläche neben den bisherigen Fahrradabstellbügeln errichtet werden“, berichtet der stellvertretende Ortsbürgermeister. Zuvor werde zunächst ein Fundament gelegt. Anschließend soll für die Fahrradbox auch noch eine Stromleitung verlegt werden. „Die Box selbst wird mit einer Holzverkleidung gut in das Gesamtbild passen“, sagt Nispel. Der Ortsrat habe das Projekt – inklusive Auswahl und Gestaltung – gemeinsam mit Gehrdens Klimaschutzmanagerin Kira Janotta umgesetzt. „Sie hat sich auch um die Aufnahme im neuen Förderprogramm der Deutschen Bahn gekümmert und schon vor etwa vier Wochen den Antrag eingereicht“, sagt Nispel. Die Förderzusage sei aber gewiss. Vor zwei Jahren war die Aufnahme in ein ähnliches Förderprogramm der Region Hannover noch gescheitert. „Damals wurden nur in Pattensen und Langenhagen mithilfe von Fördergeldern Fahrradgaragen gebaut“, sagt Nispel.

Bahn startet neue Bike-and-ride-Offensive

Nun aber will die Deutsche Bahn im Rahmen ihrer neuen Bike-and-ride-Offensive nach eigenen Angaben bis Ende 2022 bundesweit etwa 100.000 zusätzliche Fahrradabstellplätze an Bahnhöfen schaffen. Es ist ein Kooperationsprojekt der DB Station & Service AG und des Bundesumweltministeriums im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative. Ziel ist es demnach, die Bahnhöfe für den Umstieg vom Auto auf das Fahrrad in Kombination mit der Bahn attraktiver zu machen.

Auch Ortsrat Sorsum beteiligt sich an den Kosten

Das Geld für die zehnprozentige Kostenbeteiligung der Stadt Gehrden an der neuen Garage in Höhe von etwa 6300 Euro steht laut Lemmies stellvertretendem Ortsbürgermeister im laufenden Haushalt der Stadt. Nispel betont: „Auch der Ortsrat Sorsum beteiligt sich mit einem Jahresbudget von 700 Euro an dem Projekt und hat diese Summe der Stadt Gehrden bereits überwiesen.“

Der Hintergrund: Seit Jahren schon klagen auch Dorfbewohner aus dem benachbarten Sorsum sowie die Kinder und Jugendlichen der Freien Waldorfschule über zunehmende Fahrraddiebstähle am S-Bahnhof und mutwillige Beschädigungen durch unbekannte Randalierer an ihren Rädern. „Gerade erst kürzlich hat wieder ein Betroffener ein Plakat aufgehängt und bei der Suche nach seinem Fahrrad um Unterstützung gebeten“, erzählt Nispel.

Wegen des anhaltenden Vandalismus haben die Stadt Gehrden und der Ortsrat Lemmie auch darauf verzichtet, die neue Fahrradgarage mit einer eigenen Fotovoltaik- und Stromspeicheranlage auszustatten. Die Räder der Fahrgäste sollen aber künftig in einer Garage mit elektronischem Sammelschließsystem vor Diebstahl und Zerstörungswut bewahrt werden.

Von Ingo Rodriguez