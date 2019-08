Calenberger Land

Knapp 50 Gläubige sind am Sonntag mit dem Fahrrad quer durch die Kirchenregion geradelt und haben mehrere Kirchen und Kapellen besichtigt. Der regionale Fahrrad-Gottesdienst sei ein voller Erfolg gewesen, sagt Pastor Carsten Wedemeyer.

„In der kleinen Gruppe haben wir immer wieder Momente der Stille gefunden“, betont Wedemeyer. Das wäre mit mehr Teilnehmern schwierig geworden, vermutet er.

Zur Galerie Rund 50 Gemeindemitglieder sind mit dem Fahrrad von Kirche zu Kirche geradelt. Vor Ort gab es jeweils auf die Kapellen angepasste Andachten und spirituelle Impulse.

Von der Klosterkirche ging es mit dem Rad über die Ortschaften Sorsum, Lemmie und Weetzen bis nach Ditterke, wo die Radtour mit einem Imbiss, den die dortige Kapellengemeinde vorbereitet, endete. „An jedem Halt gab es Informationen zu der jeweiligen Kirche und auch spirituelle Impulse, die zu dem Ort passten“, erzählt Wedemeyer.

So war das Thema beim Besuch der Versöhnungkirche in Weetzen – die ihren Namen erst seit 1994 trägt – natürlich die Versöhnung. In Sorsum sprach Wedemeyer über Verstecktes, die Suche und das Finden. „Die Kapelle ist gut versteckt, viele finden sie nicht auf Anhieb“, sagt er. „Daher habe ich mich mit der Frage befasst, wie es ist mit den Dingen, von denen wir wissen, dass es sie geben muss, die wir aber nicht finden.“ In Lemmie besichtigten die Radler den Altaraufsatz.

Zudem hatten die Organisatoren eigens für die Fahrt Lieder umgedichtet, damit sie thematisch zum Fahrradgottesdienst passten. Die Kirchengemeinden der Region Gehrden/ Wennigsen veranstalten diesen besonderen Ferien-Fahrrad-Gottesdienst schon seit einigen Jahren.

Von Lisa Malecha