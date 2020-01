Wennigsen

Kleinere Ortsfeuerwehren haben es oft nicht leicht neue Mitglieder anzuwerben. Da sie von der Gemeinde nur mit dem Nötigsten – einer Grundausstattung – versorgt werden, sind sie für alles, was darüber hinaus geht, auf Spenden angewiesen. An die Freiwilligen einen Pullover mit Emblem der Feuerwehr verschenken? Einsatzkleidung über dem Standard kaufen? Nicht einfach so machbar. Aus diesem Grund freuen sich Ortsfeuerwehren besonders, wenn sie eine größere zweckungebundene Spende erhalten – so wie die Feuerwehr Wennigser Mark am vergangenen Mittwoch, die von einer Firma aus Hannover 1000 Euro bekam.

Was genau die Ortsfeuerwehr mit dem Geld macht, konnten die Kameraden noch nicht sagen. „Uns wird aber auf jeden Fall etwas Gutes einfallen“, sagt Ortsbrandmeister Thorsten Schmedes. Es solle vor allem dazu eingesetzt werden, die Freiwillige Feuerwehr der Wennigser Mark attraktiver zu machen, sagt der stellvertretende Ortsbrandmeister Holger Friedrichs. Kleinere Wehren seien meist für Nachwuchskameraden wenig attraktiv. „Denn wer will schon einer Feuerwehr beitreten, die nur alte Klamotten und altes Material hat?“

Feuerwehr will den Nachwuchs überzeugen

Neben einer modernen Ausrüstung könne auch ein vielfältiges Programm – zum Beispiel Ausflüge – dazu beitragen, dass sich mehr junge Menschen für eine Mitgliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr entscheiden, sagt der stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins, Jörg Wieners. All das müsse der Förderverein aber erst einmal finanzieren können. „Wir freuen uns daher riesig über die große Spende“, sagt Friedrichs und ergänzt: „Vielleicht werden so aus den 24 aktiven Mitgliedern bald 30.“

Doch Spenden seien nicht nur wegen des Geldwerts wichtig, sagt Schmedes. „Das ist auch eine besondere Wertschätzung.“ Denn meistens bekommt die Feuerwehr Wennigser Mark Spenden, die an einen bestimmten Zweck gebunden sind – wie etwa die Beschaffung einer speziellen Trage im vergangenen Jahr. „Darüber freuen wir uns natürlich auch, aber eine ungebundene Spende ist eher selten“, sagt der Ortsbrandmeister.

Spende sollte persönlichen Bezug haben

„Man muss auch mal zeigen, dass die kleinen Feuerwehren wichtig sind“, sagt Björn Rudolph von der Firma Dialog EDV Systementwicklung, die die 1000 Euro gespendet hatte. Denn die kleinen Wehren seien die ersten, die bei einem Brand oder in einer Notsituation vor Ort sein könnten. Rudolph hatte seiner Firma, die jährlich einen Teil des Gewinns spendet, vorgeschlagen die Feuerwehr Wennigser Mark zu unterstützen. „Es sollte etwas sein, wozu man einen persönlichen Bezug hat“, erklärt Rudolph.

Er selbst ist in der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Wennigsen und kennt sich daher mit der schwierigen finanziellen Situation der Feuerwehren aus. „Mir war wichtig, dass die 1000 Euro an eine kleine Ortswehr gehen“, sagt er. Denn dort fehle oft Geld für Material oder Aktivitäten über die Grundversorgung hinaus.

Spende ist besondere Wertschätzung

Für Ortsbrandmeister Schmedes waren die 1000 Euro daher auch eine gelungene Überraschung. „Ich habe das Geld kurz vor Weihnachten auf dem Spendenkonto gesehen und war ganz aufgeregt“, gibt der Ortsbrandmeister zu. „So eine hohe Summe bekommen wir nicht jeden Tag – ach, nicht mal jedes Jahr.“ Auch der stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins, Jörg Wieners, freut sich über die Spende. „Das ist vor allem ein Zeichen der Wertschätzung und gut für die Motivation.“

Von Lisa Neugebauer