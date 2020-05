Gemeinde Wennigsen öffnet Spielplätze und appelliert an Eigenverantwortung

Wennigsen

Flink drehen sich Samuel und Magdalena auf der Karussell-Wippe. Dem Fünfjährigen und seiner zwei Jahre jüngeren Schwester macht es sichtlich Spaß. Papa Lukas Schulz passt auf und gibt Anschwung. Klettern, schaukeln, buddeln, toben: „Endlich können wir wieder auf den Spielplatz, das hat uns die letzten Wochen schon gefehlt“, sagt Mutter Hannah Schulz.

Seit Mitte vergangener Woche dürfen die Spielplätze in Wennigsen unter Auflagen wieder öffnen. Der Spielplatz am Vogelkamp liegt bei Familie Schulz um die Ecke. Zu Hause haben die Kinder zwar auch einen Garten mit Rutsche, Trampolin und seit Kurzem sogar einem selbst gebauten Baumhaus in einer Weide. Die Klettergerüste auf dem Spielplatz seien aber noch interessanter, so die Eltern.

Anzeige

„Regeln sind draußen gut einzuhalten“

Neulich ist Familie Schulz mit dem Fahrrad bis nach Evestorf geradelt. Der Spielplatz dort am Dorfgemeinschaftshaus sei einfach klasse, findet die Mutter und schwärmt von der langen Seilbahn. Bedenken, dass ihre Kinder auf dem Spielplatz anderen zu nahe kommen oder sich anstecken könnten, hat sie nicht. Hier draußen seien die geltenden Regeln doch gut einzuhalten, findet sie. Und in den Kindergarten können die Kinder noch nicht wieder gehen.

Weitere HAZ+ Artikel

Abstand halten und nicht picknicken: Die Gemeinde Wennigsen hat Hinweisschilder aufgehängt, welche Regeln auf Spielplätzen gelten. Quelle: Jennifer Krebs

„Abstand ist eine Illusion“

Die Gemeinde Wennigsen hat Schilder mit Abstands- und Verhaltensregeln aufgehängt. Der Krisenstab der Gemeinde hat sich mit der Frage befasst: Wie ist das Toben mit Abstand möglich? Die Antwort ist ernüchternd: „Die Einhaltung der Abstandsregeln auf Spielplätzen ist praktisch für uns nicht zu kontrollieren“, sagt Fachbereichsleiterin Ulrike Schubert vom Krisenstab, der das Ordnungsamt im Wennigser Rathaus untersteht. Denn es gebe keinerlei Begrenzung, wie viele Kinder einen Spielplatz gleichzeitig nutzen dürfen. „Zudem ist es ohnehin eine Illusion, dass Kinder beim Spielen 1,5 Meter Abstand halten.“

Der gemeindeeigene Bauhof habe aber alle 30 öffentlichen Spielplätze sowie die zehn Spielwiesen und ähnliches soweit kontrolliert und nach und nach wieder freigegeben. Kontrolliert wird nun aber nicht mehr. „Selbst Stichproben ergeben keinen Sinn“, sagt Schubert. Denn die Mitarbeiter des Ordnungsamts könnten nicht nachweisen, welche Familie zuerst auf dem Spielplatz war und wer den überfüllten Spielplatz dann verlassen müsse. „Wir können uns auch nicht mit der Trillerpfeife zwischen die Kinder und Eltern stellen und alle auseinander jagen“, sagt Schubert.

Spielen unter elterlicher Aufsicht

Die Vorgabe des Landes sehe vor, dass Kinder bis zwölf Jahre unter Aufsicht eines Erwachsenen auf den Spielplätzen spielen dürfen, erläutert Schubert. Kinder über zwölf Jahre dürfen auch unbeaufsichtigt spielen. Aber alle, die nicht zum gleichen Haushalt gehören, müssen 1,5 Meter Abstand halten. Auch Kinder zu anderen Kindern.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Lisa Malecha und Jennifer Krebs