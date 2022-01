Gemeinsame Fußballjugend: Darum gründen Wennigsen und Bredenbeck-Holtensen die JSG Deister

Wennigsen/Bredenbeck/Holtensen

Der TSV Wennigsen und die SG Bredenbeck-Holtensen planen die Zukunft ihrer Nachwuchsfußball-Abteilungen gemeinsam. Ab Juli gehen sämtliche Altersklassen beider Vereine in der neuen Jugendspielgemeinschaft (JSG) Deister auf Torejagd.

„Gerade in den älteren Jahrgängen C bis A wird es für kleinere Vereine immer schwieriger, ausreichend Jugendliche für den Spielbetrieb zu begeistern“, erläutert der stellvertretende Vereinsvorsitzende der SG die Probleme im Jugendfußball. Um sich breiter aufzustellen, liefen Bredenbeck-Holtensen und Wennigsen im A- und B-Jugendbereich zuletzt in einer Spielgemeinschaft mit dem FC Bennigsen auf. Da sich die Bennigser nun jedoch mit dem FC Eldagsen zusammenschließen wollen, gehen der TSV und SG eigene Wege – und zwar gemeinsam mit allen Altersklassen, von der G- bis zur A-Jugend.

Fünf Sportplätze und Hallenzeiten im Winter

„Wir blicken nach vorn, wollen in der Gemeinde gemeinsam die Voraussetzungen für eine langfristige Entwicklung im Nachwuchsfußball schaffen“, sagt Rosenke über die neuen JSG Deister. Durch die Fusion stehen dem Nachwuchs dann insgesamt fünf Plätze zur Verfügung: in Bredenbeck, in Holtensen, an der KGS Wennigsen sowie auf dem Waldsportplatz und dem Kunstrasenplatz in Wennigsen. Außerdem sind im Winter von der G- bis zur D-Jugend Hallenzeiten in Bredenbeck und Wennigsen verfügbar. Zum Führungsteam der JSG gehören neben Rosenke unter anderen noch Martin Röhl und Rico Kruppa. Der Startschuss erfolgt dann offiziell am 1. Juli.

Von André Pichiri