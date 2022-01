Bredenbeck

Die Anbindung an das Glasfasernetz stand in Bredenbeck mangels Nachfrage wochenlang auf der Kippe. Jetzt haben sich für den Anschluss doch noch die 40 Prozent aller Haushalte angemeldet, die Telekommunikationsanbieter htp im Vorfeld zur Bedingung für einen Ausbau gemacht hatte. Bereits im Frühjahr sollen die Arbeiten starten.

„Ich bin sehr froh, dass die Einwohnerinnen und Einwohner von Bredenbeck ihre Chance genutzt haben und der Ort bald bestens versorgt sein wird“, zitiert htp in einer Mitteilung Bürgermeister Ingo Klokemann. Mehrfach hatte das Unternehmen öffentlich erklärt, dass eine Nachfrage unterhalb der 40-Prozent-Marke einen Ausbau nicht rechtfertige und die Anmeldefrist verlängert. Dabei geht es durchaus um viel Geld: Denn jetzt erhalten die Bredenbecker ihre Hausanschlüsse kostenlos. Danach wäre laut htp die Aktionsphase ausgelaufen, und der Anbieter hätte später einen Baukostenzuschuss von 2975 Euro pro Anschluss berechnet.

Bis Ende 2022 soll alles fertig sein

Stattdessen läuft nun bereits die Detailplanung für die Arbeiten. „Innerhalb einer rund zweimonatigen Vorbereitungsphase werden die notwendigen Genehmigungen eingeholt und die Trassenführung festgelegt. Darüber hinaus bespricht das beauftragte Tiefbauunternehmen Visco mit jedem Eigentümer und jeder Eigentümerin vor Ort, wie die Glasfaser über die Privatgrundstücke in die Häuser verlegt werden soll“, kündigt htp-Sprecherin Astrid Kauer an. Starten sollen die Arbeiten im Frühjahr. Bis Ende des Jahres soll alles fertig sein.

Derweil setzt htp die Vermarktung von Glasfaseranschlüssen in der Gemeinde fort. Als nächstes kommt die Wennigser Kernortschaft an die Reihe. „Zum Ende des Sommers startet dort der Aktionszeitraum“, so Kauer. Danach folgen Degersen, Sorsum und Holtensen. In der Wennigser Mark, wo htp den Ausbau gestartet hat, sind bereits mehr als 40 Prozent der Trasse fertig. Demnächst beginnt die Verlegung der Leitungen auf den privaten Grundstücken. Aktivieren will htp die Anschlüsse im ersten Quartal 2022.

Von André Pichiri