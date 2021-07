In Kitas und Schulen sollen Luftfilter installiert werden, um die Kinder in der Pandemie besser zu schützen – das wollen die Grünen in Wennigsen schnellstmöglich durchsetzen. Unter dem Motto „Stark aus der Krise“ fordern sie zudem zahlreiche weitere Angebote und Verbesserungen für junge Wennigser.