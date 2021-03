Bredenbeck

Kinder, Lehrer und auch Eltern sollen bei der Sanierung der Grundschule Bredenbeck ganz viel Mitspracherecht erhalten – das haben die Planer vom Architekturbüro Remke Partner Innenarchitekten nun im Bildungsausschuss des Rates verkündet. Bereits im kommenden Jahr könnte nach Vorstellung der Architektin Tanja Remke die lang erwartete Sanierung beginnen.

Damit dann aus der Schule wieder ein Ort wird, an dem die Schüler gern lernen und die Lehrer gern arbeiten, sind zunächst zahlreiche Workshops geplant. Dabei können Eltern, Lehrer, Verwaltungsmitarbeiter und die Schüler selbst ihre Ideen einbringen. Denn: „Wir können nicht wissen, was für Sorgen der Hausmeister seit 20 Jahren hat oder was im Schulalltag für die Lehrer und Schüler wichtig ist“, sagt Remke. Die Workshops seien jeweils an die Fähigkeiten der Teilnehmer angepasst und würden für Kinder deutlich spielerischer gestaltet.

Architektenwahl freut Schule

An anderen Schulen, die das Büro geplant hat, konnten Schüler etwa selber Sitzecken oder Aufenthaltsbereiche gestalten und ihre Wunschklassenräume skizzieren – und die Architekten haben diese Entwürfe dann verfeinert und umgesetzt. So soll auch in Bredenbeck eine Schule entstehen, in der sich alle gern aufhalten. Grundschulleiterin Tatjana Seidensticker zeigte sich erfreut, dass die Sanierung ihrer Schule nun endlich vorangeht. Immerhin wird seit rund 18 Jahren über die Sanierung gesprochen. Bereits 2017 hatten Experten bestätigt, dass die Schule nicht mehr sicher sei und dringend saniert oder neu gebaut werden muss.

Tatjana Seidensticker, die Leiterin der Grundschule in Bredenbeck, freut sich, dass sich endlich etwas tut. Quelle: Janna Silinger (Archiv)

„Es ist super, dass die Partizipation nun so einen hohen Stellenwert hat – das haben wir uns immer gewünscht“, sagt Seidensticker, die sich auf die Zusammenarbeit und die Workshops mit dem Architekturbüro freut. „Das Büro Remke war unser heimlicher Favorit. Wir freuen uns sehr, dass sich der Rat für dieses Büro entschieden hat.“

Straffer Zeitplan

Der Zeitplan ist ambitioniert: Noch bis Ende diesen Monats soll das pädagogische Konzept stehen, bis Anfang Mai sollen die Workshops durch sein, und danach soll dann möglichst schnell ein Vorentwurf erarbeitet werden, bei dem die Raumstruktur und der Grundriss für die „neue“ Schule festgelegt werden und eine Kostenschätzung erstellt wird. Bis zur letzten Ratssitzung in dieser Ratsperiode am 23. Juli soll die Leistungsphase zwei – also der Vorentwurf – abgeschlossen sein.

„Wir wollen das pädagogische Konzept verstehen und wissen, wohin die Schule in ihrer Ausrichtung will. Nach diesen Nutzerbedürfnissen richtet sich das Raumkonzept“, erläuterte Remke das Vorgehen. Die ersten Termine für die Planung sind schon vereinbart: Noch in dieser Woche ist eine Schulbesichtigung terminiert.

Ausschreibung noch in diesem Jahr

Remke und ihre Kollegen haben aber auch eigene Ideen und Vorschläge: Sie könnten sich etwa bei der Raumaufteilung ein Cluster-Konzept vorstellen. Dabei stellt ein Cluster eine Brandschutzeinheit dar. „Durch diese Einteilung werden die Flure nutzbar, in denen sonst aus Brandschutzgründen nichts stehen darf“, erläutert Remke. Bei ihrem ersten Vorschlag wäre die Nutzung der Flurflächen dann als Lern- und Aufenthaltsbereich möglich. Ihr sei bewusst, dass sich das Thema Schulsanierung schon länger ziehe und der Wille groß sei, nun schnell loszulegen. Die Partizipation sei zwar aufwendig, spare aber ihrer Erfahrung nach am Ende Geld und Zeit – denn so könne man zahlreiche Änderungswünsche vermeiden, da alle Beteiligten von Beginn an mit einbezogen werden.

Wann mit der Sanierung begonnen wird, könne sie noch nicht mit Sicherheit sagen, sagt Remke. Immerhin sei man noch ganz am Anfang der Planungsphase. „Aber ich denke, dass wir mit der Ausschreibungsphase noch in diesem Jahr beginnen können, sodass im kommenden Jahr Baustart ist.“

Von Lisa Malecha