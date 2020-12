Wennigsen/Bredenbeck

Die Kinder der Klasse 2 b sind als letztes dran: Die Wichtelpost ist eine Bewegungslandschaft, die an der Grundschule Bredenbeck traditionell jedes Jahr vor Weihnachten für die Erst- und Zweitklässler aufgebaut wird. Die kleinen Wichtel aus der 2 b schlüpfen durch eine Briefschlitz, werden auf dem Posttisch gestempelt, balancieren über ein Förderband, rutschen die Paketrutsche herunter und werden im Lastwagen transportiert. „Das macht richtig Bock“, sagt Fiete und strahlt. Das Bewegungstalent hüpft vor Freude auf der Stelle. Im Hintergrund dudeln Weihnachtslieder aus der Musikanlage. Ganz so fröhlich geht es derzeit allerdings nicht überall in der Grundschule Bredenbeck zu. Denn die Lehrer sind mächtig im Stress. Das freiwillige Homeschooling, das Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) für die letzte Woche vor den Weihnachtsferien verkündet hat, sorgt für Unmut und Unübersichtlichkeit.

Torge (von links) Tim, Hannah, Rassan und Tilda lassen sich zur nächsten Station fahren. Quelle: Grundschule Wennigsen

Anzeige

„Wie kann es angehen, dass Schulen in Niedersachsen bis zum letzten Atemzug geöffnet bleiben?“, fragt Tatjana Seidensticker, Leiterin der Grundschule Wennigsen. Sie zeigt sich enttäuscht und sauer über das Hin und Her und die schlechte Kommunikation. „Wir Schulleiter haben die für Niedersachsen wichtigen Resultate der Bundespressekonferenz am Sonntag erst am Montagmorgen aus der Zeitung erfahren“, sagt Seidensticker.

Seidensticker : Unterricht gleicht der Notbetreuung

An ihrer Schule sehe man das Vorgehen sehr ambivalent. Einerseits gebe es Kinder, für die ein Präsenzunterricht sehr wichtig sei, andererseits könnte man durch die Regelung des freiwilligen Homeschoolings keinerlei neue Inhalte einführen und nur übendes Material anbieten. „ Unterricht kann man das nicht mehr nennen, Schule ist zur Aufbewahrung geworden“, kritisiert sie und ergänzt: „Das könnte man auch einfach Notbetreuung nennen.“

Fiete findet die Paketrutsche klasse. Quelle: Grundschule Bredenbeck

Seidensticker ist auch besorgt um ihre Kollegen. „Denkt eigentlich auch mal jemand an den Schutz der Lehrer?“, fragt sie. Die Lehrer hätten eigenständig Spuckschutzvorrichtungen gebaut und viele würden sich auch fragen, warum sie an ersten Front stehen, wenn sie nicht mal rechtzeitig einen Mund-Nasen-Schutz gestellt bekommen. Zwar habe die Gemeinde am Ende die Rechnung für die Masken bezahlt, sagt Seidensticker – aber erst nachdem die Schule diese eigenständig bestellt hätte. „Wir wollen unseren Job alle gut machen für die Kinder, aber wir können es unter diesen Voraussetzungen nicht“, sagt Seidensticker.

Verwaltung weißt Vorwürfe zurück

Dass es von der Gemeinde keine Unterstützung gibt, weist Fabian Heins von der Verwaltung zurück. Er betont allerdings: „Masken und Spuckschutz sind Landessache – wir waren bislang nur für unsere Mitarbeiter, etwa denen im Schulsekretariat, zuständig.“ Nichtsdestotrotz habe die Gemeinde auch für die Lehrer Masken besorgt, betont er.

In einem Elternbrief hat Seidensticker nun allen Eltern die aktuellen Bestimmungen mitgeteilt. „Sie als Eltern haben die Möglichkeit, ihr Kind zu Hause zu lassen“, heißt es in dem Brief und weiter: „Ich betrachte diese Entscheidung sehr zwiegespalten: Einerseits freue ich mich über jedes Kind, das morgens zu uns in die Schule kommt. Andererseits sehe ich mit Sorge auf die Zahlen auch bei uns im Ort.“ Wer könne, der solle sein Kind zu Hause lassen, wer nicht kann, der findet offene Schulen, in denen Unterricht, angepasst an die Situation und die Gelegenheiten vor Ort, stattfindet.

Lieferengpass bei Laptops

Seidensticker weist zudem darauf hin, dass alle Kinder der Grundschule Bredenbeck noch vor Weihnachten Zugangsdaten für das neu angelegte IServ-System bekommen. Im neuen Jahr verläuft dann jegliche E-Mail-Kommunikation über IServ. Dafür wäre es laut Seidensticker sinnvoll gewesen, hätte die Gemeinde bereits Laptops verteilt, wie sie es ihren Angaben zufolge zugesagt habe. „Dabei hatte sie so viele Monate dafür Zeit“, kritisiert die Schulleiterin, die über den aktuellen Umgang mit den Bildungseinrichtungen schwer enttäuscht ist.

Rassan zeigt allen Kindern wie sie durch den Briefschlitz schlüpft. Quelle: Grundschule Wennigsen

Auch hier hat die Verwaltung eine andere Aufsicht als die Schulleiterin: „Wir waren eine der ersten Kommunen, die im Rahmen des Digitalpakts Laptops bestellt haben – allerdings gibt es dort wegen Streitigkeiten zwischen Firma und Vertreiber Lieferschwierigkeiten“, sagt er. Dieses Problem betreffe nicht nur die Gemeinde Wennigsen. „Wir versuchen, die Kuh so schnell es geht vom Eis zu bekommen“, sagt Heins.

Allerdings könne man nicht einfach irgendwelche Billigrechner besorgen, die dann nach kurzer Zeit nicht mehr funktionieren. Insgesamt 100 Laptops hatte die Verwaltung für die drei Wennigser Schulen bestellt. „Wir suchen derzeit nach Alternativen“, sagt er und ergänzt: „Für das Homeschooling stehen aber an allen Schulen genügend Geräte, die sonst im Unterricht verwendet werden, bereit.“

Von Lisa Malecha