Wennigsen

Dieses Jahr wurde an der Grundschule wieder eine Woche lang getrommelt: Unter der Anleitung von Kurt Klose und Otto Jansen machten die Viertklässlerinnen und Viertklässler beim traditionellen Trommelworkshop mit.

Je drei 90-minütige Workshops haben die Kinder absolviert – aufgeteilt in acht Gruppen. „Wir haben die Klassen in je zwei Gruppen eingeteilt, damit die Workshops intensiver und konstruktiver sind“, sagt Klose. Damit habe man bereits vor der Pandemie begonnen. Gedanklich Station gemacht haben die Kinder dann in acht Ländern. Besucht wurden Länder aus der Karibik, Afrika und Südamerika. „Wir haben ihnen unter anderem Samba, Cha-Cha-Cha und Calypso näher gebracht“, sagt Klose, der den Workshop seit rund zwei Jahrzehnten anbietet.

Welche Intstrumente gibt es in welchen Ländern und was sind die typischen Rhythmen? Kurt Klose und Otto Jansen haben eine Woche lang mit den Kindern der vierten Klassen getrommelt. Quelle: Grundschule Wennigsen

Gefördert wird das Angebot, bei dem die Kinder unter anderem lernen, welche Instrumente und Rhythmen typisch für die unterschiedlichen Länder sind, von dem Förderverein der Grundschule und der Landesarbeitsgemeinschaft Jazz. „Ohne den Förderverein könnten wir das Austrommeln nicht anbieten“, betont Schulleiterin Melanie Engelke.

Videos statt Abschlusskonzert

Das Austrommeln musste aufgrund der Corona-Pandemie allerdings bereits zum zweiten Mal in Folge unter anderen Bedingungen angeboten werden – unter anderem mussten Kinder, Lehrkräfte und Eltern auf ein großes Abschlusskonzert verzichten, daher wurden Videos von beiden Gruppen aufgezeichnet und so konnte der jeweils andere Teil der Klassen und die Eltern die Ergebnisse bestaunen. „Trotz der schwierigen Zeit in Schule allgemein und der Wärme haben es alle Kinder toll gemacht“, sagt Engelke.

Von Lisa Malecha