Wennigsen

Die Grundschule Wennigsen bietet unter dem Titel „Mit selbst gezogenen Gemüsepflanzen doppelt Freude machen – sei auch du dabei!“ zurzeit wieder eine Maimitmachaktion an: Junge Tomaten-, Paprika- sowie Kürbis- und Zucchinipflanzen werden für die weitere liebevolle Pflege auf dem heimischen Balkon oder den Garten zu Hause abgegeben.

Viele Kinder verschiedener Klassen haben in den vergangenen Tagen Förderlehrerin Leonore Albers geholfen, kleine, selbst vorgezogene Gemüsepflänzchen zu pikieren und zu wässern. „Nun ist es soweit: der ideale Zeitpunkt zum Umtopfen in den Kübel oder zum Einpflanzen in das sonnige Beet, um sich dann im Sommer, nach weiterer Pflege, über eine reiche gesunde Ernte freuen zu können“, sagt Albers.

Aktion hilft Kindern in Afrika

Gegen eine Spende werden die Pflanzen abgegeben. Der Erlös geht an die Partnerschule in Tansania in Afrika. In regelmäßigem Briefwechsel tauschen sich Kinder unter Leitung von Heike Schaal mit afrikanischen Partnerschülern und Partnerschülerinnen intensiv über die aktiven Beiträge zum Klimaschutz vor Ort aus.

„Denn es ist wunderbar bereichernd, voneinander zu lernen und auch über weite Entfernungen hinweg miteinander in lebendigem Kontakt verbunden zu sein“, sagt Albers.

Von Lisa Malecha