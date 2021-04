Grundschule Wennigsen macht erstmals beim Bewegungspass mit

Wennigsen

Ohne Elterntaxi zur Schule und zum Kindergarten – das ist das Ziel der Aktion Bewegungspass in der Region Hannover. Zahlreiche Vereine und Kooperationspartner machen jedes Jahr bei der Aktion mit. Und in diesem Jahr ist zum ersten Mal auch die Grundschule Wennigsen in Kooperation mit dem TSV Wennigsen dabei – laut Homepage des Regionssportbunds als einzige Schule und Verein im Gemeindegebiet.

„Wir haben den TSV angesprochen, weil er auch sonst unser Kooperationspartner bei sportlichen Aktionen und Aktivitäten ist – und der Verein hat direkt eingewilligt und mitgemacht“, sagt Schulleiterin Melanie Engelke, die betont, dass der Großteil der Jungen und Mädchen ohnehin zu Fuß oder mit Rad oder Roller in die Grundschule kommt.

Kinder bekommen Überraschungen

Und das Engagement wird nun belohnt: Die Kinder bekommen sogenannte Bewegungspässe, in denen sie Unterschriften sammeln sollen. Für jeden Tag vom 26. April bis 25. Juni, an dem sie den Hin- und Rückweg zu Schule, Kindergarten und Kita zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Roller bestreiten, unterschreiben die Eltern im Bewegungspass. Bei 20 Unterschriften gibt es eine kleine Überraschung.

„Auch wenn die Schüler zurzeit aufgrund des Wechselmodells nur jeden zweiten Tag zur Schule kommen, haben sie genug Zeit, Stempel zu sammeln“, sagt Engelke. Jeder Weg zur Schule geht auch in die Klassenwertung ein und beschert der aktivsten Klasse jeder Schule zusätzlich ein Klassengeschenk, das für weitere Bewegung sorgt.

Regionssportbund verteilt 16.000 Pässe

Außer den Unterschriften für den Schulweg ohne Auto können die Schüler noch Stempel für Schwimm- und Sportabzeichen sowie eine Vereinszugehörigkeit sammeln. „Doch die meisten sportlichen Aktivitäten fallen derzeit aus“, sagt Engelke. Dennoch: Wer mindestens zwei Stempel im Bewegungspass hat, nimmt an einer Verlosung für weitere Preise der Sportregion teil.

Insgesamt haben sich für die Aktion 37 Vereine aus der Region Hannover mit 46 Schulen und 40 Kindertagesstätten angemeldet. Der Regionssportbund hat 16.000 Pässe an die Kinder der teilnehmenden Einrichtungen vergeben.

Von Lisa Malecha