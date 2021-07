Wennigsen

Die Grundschule Wennigsen darf sich offiziell als „sportfreundliche Schule“ bezeichnen. Das entsprechende Zertifikat überreichte die Landesschulbehörde vor fünf Jahren. Dass die Schule diesen Titel zurecht trägt, hat sie nun bewiesen. 160 Kinder und damit genau die Hälfte von insgesamt 320 Wennigser Grundschülerinnen und -schülern nahmen an der Bewegungspass-Aktion teil – und erhielten einen kleinen Preis in Form von Bällen, die gut geeignet sind für weitere sportliche Betätigungen.

„Das habt ihr euch verdient. Ihr wart alle sehr fleißig“, sagte Margret Hoffmann. Sie ist die Sportabzeichenbeauftragte des TSV Wennigsen. Der Verein stand der Grundschule als Kooperationspartner zur Verfügung – eine Voraussetzung zur Teilnahme an der Bewegungspass-Aktion.

Das ist der Bewegungspass, in dem die Schulkinder Stempel zum Beispiel für die Teilnahme an der Übungsstunde eines Sportvereins gesammelt haben. Quelle: Stephan Hartung

Das Prinzip: Der Regionssportbund Hannover (RSB) gibt zusammen mit weiteren Partnern den Pass als kleine Broschüre heraus. Im Vorfeld erhielten alle Schulkinder einen Pass – die Hälfte nahm also erfolgreich teil. Wer sich sportlich betätigt, beispielsweise durch das Nutzen des Fahrrads für den Schulweg, einen Schwimmbadbesuch oder die Teilnahme an einer Übungsstunde in einem Sportverein, erhält einen Stempel. Sobald 20 Felder abgestempelt sind, ist das Ziel erreicht. Vor allem der Schwimmbadbesuch gestaltete sich in der Corona-Zeit allerdings schwierig.

Schulleiterin Melanie Engelke übergab die gewonnenen Bälle an die jeweiligen Klassensprecherinnen und Klassensprecher aus den insgesamt 16 Klassen. Engelke betonte die Sportlichkeit der Schülerschaft der Grundschule. „Natürlich gibt es bei uns, wie an anderen Schulen auch, Elterntaxis. Aber es sind auffällig zahlreiche Schüler mit dem Fahrrad oder dem Roller unterwegs, viele auch zu Fuß“, sagte die Schulleiterin.

Idee war vorhanden, Eltern geben letzten Anschub

Die Bewegungspass-Aktion des RSB gibt es schon seit einigen Jahren. Die Grundschule Wennigsen nahm aber erstmals teil. „Wir hatten es woanders auch schon mal gesehen. Zusätzlich haben uns Eltern angesprochen, ob das nicht etwas für uns wäre“, berichtete Engelke, die in diesem Zusammenhang nicht nur die Kooperation mit dem TSV lobte, sondern auch die Unterstützung von Kai Reß. Er ist pädagogischer Mitarbeiter an der Grundschule. „Er ist eine große Hilfe. Hoffentlich bleibt er uns im neuen Schuljahr erhalten“, sagte die Leiterin.

Von Stephan Hartung