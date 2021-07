Wennigsen

Wann und wo können Neubaugebiete in Wennigsen entstehen? Wie lassen sich ausreichend Plätze für die Kinderbetreuung schaffen? Welche Aufgabe ist in den nächsten fünf Jahren die wichtigste? Über diese und andere Fragen diskutieren die fünf Bürgermeisterkandidatinnen und -kandidaten für Wennigsen am Dienstag, 13. Juli, beim Wahlforum von HAZ und Neuer Presse im Pressehaus in Hannover. Peter Armbrust, Jost Henkel, Ingo Klokemann, Ulrike Schubert und Gun Wittrien möchten künftig die Stadtverwaltung leiten und treffen an diesem Abend vor einer größeren Öffentlichkeit aufeinander.

Bürgermeister Meineke hört auf

Christoph Meineke (parteilos), Bürgermeister in Wennigsen, kandidiert nicht wieder bei der Kommunalwahl im September 2021. Anfang 2007 hatte er sein Amt als hauptamtlicher Bürgermeister Wennigsens mit nur 27 Jahren angetreten. Damals war Meineke Niedersachsens jüngster Bürgermeister.

Für die CDU geht Peter Armbrust ins Rennen. Der 54-jährige Jurist und erfahrene Kommunalpolitiker möchte die Verwaltung neu aufstellen und die personellen Ressourcen optimieren. Außerdem wolle er die Gemeinde so führen, dass Aufgaben effizienter erledigt würden, betont Armbrust. Wichtig seien ihm auch Schulen, die Versorgung mit Kindergartenplätzen, die Schaffung neuer Baugebiete, Klimaschutz und Wirtschaftsförderung.

Die FDP hat Jost Henkel nominiert. Er lebt seit 2009 in Bredenbeck und möchte in Wennigsen „einen Neustart bewirken“. Dieser sei zum einen bei der Person des Bürgermeisters, aber auch für die Wirtschaft und im kulturellen Leben notwendig, findet der 33-Jährige. Zudem müsse frischer Wind in laufende Projekte wie Schulsanierungen und den Bau von Kindertagesstätten gebracht werden.

Die SPD schickt Ingo Klokemann ins Rennen. Der 46-Jährige ist in Wennigsen aufgewachsen und fühlt sich dem Ort sehr verbunden. Er will vor allem auf mehr Transparenz, bessere Kommunikation und klare Worte setzen. „In der Vergangenheit wurden Probleme leider häufig nicht aktiv angegangen, sondern erst auf Druck der Öffentlichkeit oder des Rates“, sagt Klokemann. Dies wolle er als Bürgermeister ändern.

Gun Wittrien würde gerne die erste Frau an der Spitze der Wennigser Verwaltung werden. Die Kandidatin der Grünen verspricht mehr Bürgernähe: Im Moment seien die Möglichkeiten der Interaktion eher begrenzt, sie könne sich deshalb einen Bürgerhaushalt gut vorstellen. Mehr Mitspracherecht würde Wittrien den Wennigsern auch durch Petitionen einräumen. Als Bürgermeisterin wolle sie die Verwaltung moderner und transparenter machen.

Überraschend hat zudem Ulrike Schubert (parteilos) ihre Kandidatur bekanntgegeben. „Ich arbeite mit Leidenschaft für diese Gemeinde. Schon jetzt ist dies mehr als ein Job für mich“, sagt die 52-Jährige, die seit fünf Jahren den Fachbereich Organisation und Ordnung leitet. Und genau das sieht sie als ihren großen Vorteil: Sie kenne alle Themen und Mitarbeiter. „Ich bin also in der Lage, ab dem ersten Tag voll durchzustarten“, sagt Schubert.

Leser können bei Wahlforum live dabei sein

Die Bürgermeisterkandidaten werden sich beim Forum zur Kommunalwahl nicht nur den Fragen von Moderator Jan Sedelies stellen, sondern auch denen der HAZ- und NP-Leser. Diese können ihre Fragen vorab mailen, entweder an wennigsen@haz.de oder an wennigsen@neuepresse.de. Aus den Einsendungen wählt die Redaktion zehn Fragen aus. Zehn Fragensteller oder -stellerinnen dürfen an dem Abend im Studio auf dem Madsack-Gelände in Hannover live dabei sein. Es gelten die aktuellen Corona-Auflagen. Gäste müssen entweder vollständig geimpft, genesen oder getestet sein. Der Einlass erfolgt mit einer Mund-Nasen-Bedeckung, die am Platz abgenommen werden darf.

Alle anderen Interessierten können die rund 90 Minuten lange Diskussion zeitgleich per Livestream im Internet verfolgen. Anmeldungen sind nicht notwendig, es muss auch kein Programm heruntergeladen werden. Es reicht, kurz vor Beginn um 19 Uhr die Seiten haz.de/wennigsen oder neuepresse.de/wennigsen zu besuchen, dafür ist ein HAZ- oder NP-Plus-Abo notwendig.

Neben Wennigsen haben auch die weiteren Regionskommunen, in denen Bürgermeisterwahlen anstehen, HAZ/NP-Foren. Wer sich für Wennigsens Nachbarstädte interessiert: Es folgen unter anderem Ronnenberg am 15. Juli und Pattensen am 19. Juli.

