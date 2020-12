Wennigsen

Im Streit um die Baupause auf der Hauptstraße in Wennigsen äußern sich jetzt auch die Grünen. „Auch wir finden den momentanen Baustopp nicht optimal, auch uns wäre es lieber gewesen, wenn durchgebaut worden wäre“, teilt die Sprecherin der Grünen-Ratsfraktion in Wennigsen, Gun Wittrien, mit.

Allerdings, so die Grünen in ihrer Stellungnahme weiter, dürfe bei aller Kritik nicht vergessen werden, dass der ursprünglich vertraglich vereinbarte Baustopp ein Wunsch der Geschäftsleute an der Hauptstraße, vertreten durch die Wirtschaftliche Interessensgemeinschaft (WIG), gewesen sei.

Grüne: Alle Geschäfte nach wie vor fußläufig gut zu erreichen

Die Grünen erinnern daran, dass dem Rat der Gemeinde ein Baustopp in der Vorweihnachtszeit als Entgegenkommen für die Gewerbetreibenden vorgeschlagen worden war. Dass dieser Baustopp seitens der WIG von der Vorgabe der einseitigen Befahrbarkeit abhängig gemacht worden war, erscheine logisch – aber nicht zwingend, meinen die Grünen. Denn alle Geschäfte seien nach wie vor fußläufig gut zu erreichen, die Bürgersteige vor den Läden seien großteils fertiggestellt.

Seit Ende November ruht die Baustelle. Weitergearbeitet wird erst am 4. Januar. 30 Jahre sei über die Hauptstraßensanierung gestritten, diskutiert und letztlich Ideen wieder verworfen worden. Nun sei dieses für Wennigsen wichtige Bauvorhaben endlich in der Durchführung, begrüßen die Grünen – und fordern: „Im Interesse aller sollten zukünftig keine weiteren Baupausen eingeplant werden.“

Die Grünen wollen die Situation zum Anlass nehmen, um zu schauen, wo die Kommunikation seitens der Verwaltung verbessert und auch der Baustellenkümmerer besser eingebunden werden kann, damit man sich im nächsten Jahr nicht in der gleichen Situation befinde. Für notwendig erachten die Grünen regelmäßige Informationen seitens der Gemeindeverwaltung über die weiteren Bauabschnitte, auf der Homepage der Gemeinde, aber auch über die Presse.

Von Jennifer Krebs