Wennigsen

Auch im kommenden Jahr wird die Gemeinde Wennigsen rote Zahlen schreiben. Bürgermeister Christoph Meineke hat in der vergangenen Ratssitzung den Entwurf des Haushaltsplans für 2021 vorgestellt. Der Plan für das Haushaltsjahr 2021 kann im Ergebnis - ebenso wie in den Vorjahren – also nicht ausgeglichen werden.

Auch in diesem Jahr müsse die „finanzielle Situation der Gemeinde Wennigsen weiterhin katastrophal und tendenziell als immer besorgniserregender bezeichnet werden“, heißt es dazu im Entwurf. Im sogenannten Ergebnishaushalt sind Einnahmen von 26,3 Mio. Euro eingeplant, Ausgaben in Höhe von 32,6 Millionen Euro – es fehlen also etwa 6,3 Millionen Euro. Der Ergebnishaushalt stellt die geplanten Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr dar und ähnelt damit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Anzeige

Bürgermeister appelliert, in Wennigsen einzukaufen

Meineke sagte, dass dieser Haushalt einer der denkwürdigsten und speziellsten der vergangenen Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, sei. Unter anderem komme es aufgrund der Corona-Pandemie zu starken Rezessionen. Die Gemeinde steuere auf eine Halbierung der Gewerbesteuereinnahmen zu. „Ich kann nur an alle Wennigser appellieren, in Wennigsen einkaufen zu gehen“, sagt Meineke.

Lesen Sie auch: Corona-Krise: Auswirkungen auf den Haushalt erst spät zu spüren

Außerdem gebe es ein Plateau von wichtigen und dringlichen Investitionen, die abgearbeitet werden müssten und auch würden – etwa die Sanierung der Ortsmitte, der Grundschule Bredenbeck und der KGS Wennigsen. Im kommenden und im Jahr 2022 sind je 2,5 Millionen Euro für die Sanierung der Grundschule Bredenbeck vorgesehen, in 2023 weitere zwei Millionen Euro. Für die KGS Wennigsen sind Sanierungen für drei Millionen Euro im Haushalt 2021 vorgesehen, eine Million Euro sollen dann 2022 in die Mensa der KGS fließen. Der Investitionsplan beinhalte nur das absolut notwendige Minimum an Investitionen, um das gemeindliche Leben aufrecht zu erhalten, betont Meineke.

Derzeit werden die drei Chemie- und Physikräume an der KGS saniert. Quelle: Lisa Malecha (Archiv)

„Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht gewährleistet“

Durch die Entwicklung im Finanzausgleich, den die Gemeinde vom Land bekommt – wenn sie nachweisen kann, dass sie alles tut, um ausgeglichen zu wirtschaften – sowie die viel zu hohe Verschuldung können auch die Planungsjahre 2022 bis 2024 nicht ausgeglichen werden. „Die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Wennigsen ist damit nicht nur in Frage gestellt, sondern auf viele Jahre hinaus nicht mehr gewährleistet“, heißt es dazu im Haushaltsplanentwurf.

Lesen Sie auch: Naturwissenschaftsräume der KGS werden saniert

Meineke halte es wegen der speziellen Risiken für Wennigsen, auch im Hinblick auf die in 2020 eingebrochenen Gewerbesteuereinnahmen aufgrund der Corona-Krise, für dringend geboten, dass in den folgenden Jahren nur solche Maßnahmen durchgeführt werden, die im Investitionsplan enthalten sind.

Gewerbesteuer soll steigen

Während die Grundsteuer A bei 500 und die Grundsteuer B bei 560 Punkten stabil bleiben, will der Bürgermeister die Gewerbesteuer um 20 Punkte auf 460 Punkte anheben. Die Grundsteuer A richtet sich an die Land- und Forstwirtschaft, B gilt für jeden Boden, der bebaut wird. Der 535 Seiten starke Entwurf des Haushaltsplans ist auch online auf der Homepage der Gemeinde unter wennigsen.de einsehbar.

Von Lisa Malecha