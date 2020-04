Haushalt genehmigt: Wennigsen investiert in Schulen und Kitas

Wennigsen

Die Sanierung der Schulen, der Bau der Skateanlage und der Kauf eines neuen Einsatzfahrzeugs für die Ortsfeuerwehr Wennigsen können anlaufen: Die Kommunalaufsicht der Region Hannover hat nun die Genehmigung für die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 erteilt.

Der Rat der Gemeinde Wennigsen hatte bereis in seiner Sitzung am 12. Dezember 2019 den kommunalen Haushalt beschlossen. Mit der Genehmigung der Region Hannover „laufen die geplanten Investitionen nun an“, sagt Bürgermeister Christoph Meineke erfreut. Aufgrund der derzeitigen Corona-Krise sei allerdings noch nicht absehbar, was tatsächlich wann abgearbeitet werden könne.

Wennigsen investiert in Schulen und Kitas

Grundschule Bredenbeck: Vor allem in Schulen und Kinderbetreuung soll in diesem Jahr investiert werden. Unter anderem soll die Grundschule Bredenbeck für rund 1,5 Millionen Euro saniert werden. Die Vorstellung der Architekturbüros, die in der engeren Auswahl stehen, mussten allerdings aufgrund der Corona-Krise verschoben werden, teilte Meineke mit. Ein neuer Termin stehe noch nicht fest, aber sobald ein Ende der Ausnahmesituation absehbar ist, werde das Vergabeverfahren schnellstmöglich fortgesetzt.

Die Gebäudetrakte der Grundschule Bredenbeck sind veraltet und müssen dringend saniert werden. Quelle: Ingo Rodriguez (Archiv)

KGS Wennigsen: Für die Sanierung des naturwissenschaftlichen Bereichs der Sophie-Scholl-Gesamtschule stehen rund 2,5 Millionen Euro zur Verfügung. Die Räume werden so erneuert, dass sie künftig den Anforderungen moderner pädagogischer Konzepte mit spannenden Experimenten entsprechen sollen. Auch der Bereich der Materialsammlung und der Keller sollen saniert werden – und zwar vom Boden über die Technik bis hin zum Mobiliar. Aktuell wird in der KGS bereits das Gemeindearchiv aus den Kellerräumen ausgelagert. Dieser wird im Zuge der Brandschutzsanierung ertüchtigt.

Die Bauarbeiten an der Hauptstraße in Wennigsen haben begonnen. In Haushalt sind für 2020 rund 2 Millionen Euro dafür eingeplant. Quelle: Janna Silinger (Archiv)

Weitere Investitionen:

Sanierung der Hauptstraße: Schon begonnen hat Mitte März die Sanierung der Hauptstraße. Für die Erneuerung sind rund 2 Millionen Euro vom Rat bewilligt worden. Die Sanierung der Hauptstraße von der Einmündung zur Argestorfer Straße bis zur Bährenkampstraße wird in neun Abschnitte gegliedert und beginnt an der Heitmüller-Kreuzung. Zur Zeit wird die Hauptstraße im Bereich der Kreuzung Hauptstraße/Degerser Straße / Argestorfer Straße saniert.

So ähnlich wie auf dem Foto könnte es auch in Wennigsen aussehen. Architekt Dirk Lücke hat bereits einige Skateanlagen geplant. Quelle: Architekturbüro Studio L2

Neues Fahrzeug für die Feuerwehr:Zu den ersten Investitionen, die in 2020 getätigt wurden, gehört die Beschaffung eines Feuerlöschfahrzeuges für die Ortswehr Wennigsen. „Diese ist im Verwaltungsausschuss in der vergangenen Woche im Umlaufverfahren beschlossen worden“, erklärte der Bürgermeister. Das Löschfahrzeug schlägt mit rund 350.000 Euro zu Buche. Bis zur Auslieferung werden noch rund eineinhalb Jahre vergehen.

Skateanlage:Ebenfalls beschlossen hat der Verwaltungsausschuss die baulichen Arbeiten für die Skateanlage. Dieser Auftrag liegt bei rund 80.000 Euro. Der Baustart ist noch nicht terminiert. Den Wennigser Skatepark hatte Planer Dirk Lücke in einem Workshop zusammen mit Jugendlichen entworfen. Das Ganze soll eine asphaltierte Hügelpiste werden, im Fachjargon Pumptrack. Der Architekt ist selbst Skater und hat schon mehrere solcher Anlagen geplant.

Das sind die Details des Haushaltes :

Fehlbedarf:Bei ordentlichen Erträgen in Höhe von 26.623.300 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 31.574.700 Euro weist der Ergebnishaushalt einen strukturellen Fehlbedarf von 4.951.400 Euro aus. Auch in den folgenden drei Finanzplanungsjahren sind Defizite im Ergebnishaushalt von durchschnittlich rund 4,4 Millionen Euro enthalten.

Verschuldung: Die Kreditermächtigung beträgt 7.429.700 Euro. Der Betrag übersteigt die ordentliche Tilgung um 6.429.700 Euro und kann in dieser Höhe zur Neuverschuldung führen. Auch in den folgenden drei Finanzplanungsjahren sind Kreditaufnahmen in der Finanzplanung enthalten, die deutlich über der ordentlichen Tilgung liegen. Die Verschuldung könnte von 23,4 Millionen Euro zu Beginn des Haushaltsjahres auf 47,4 Mio. Euro (3.388 Euro je Einwohner der Gemeinde) zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ansteigen.

Die Genehmigung der Kreditermächtigung hat die Kommunalaufsicht unter Zurückstellung ihrer Bedenken zur Neuverschuldung erteilt, weil mit den Kreditmitteln insbesondere Pflichtaufgaben in den Bereichen Feuerschutz, Schulen und Abwasserbeseitigung sowie notwendige Investitionen in die Infrastruktur finanziert werden, teilte die Verwaltung mit.

Haushaltsausgleich kann nicht erreicht werden

Das Haushaltssicherungskonzept 2020 hat die Kommunalaufsicht zur Kenntnis genommen. Insbesondere die Anhebung der Grundsteuerhebesätze und der Verzicht auf die Bildung von Haushaltsresten haben zur Haushaltskonsolidierung beigetragen. Die Fehlbeträge beziehungsweise Altfehlbeträge seien aber so hoch, dass ein Haushaltsausgleich auch weiterhin nicht erreicht werden kann. Der Rat der Gemeinde Wennigsen und die Verwaltung sind daher weiterhin gefordert, Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu beschließen und alle Vorhaben auf ihre Erforderlichkeit zu überprüfen, um das Ziel des Haushaltsausgleichs nicht aus den Augen zu verlieren.

Von Lisa Malecha