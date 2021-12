Hier können Sie sich in Wennigsen impfen lassen

Wennigsen

Das mobile Corona-Impfteam der Region Hannover macht in der kommenden Woche erneut an zwei Tagen Station in der Max-Planck-Straße 12 in Wennigsen. Im Einsatz ist es am Donnerstag und Freitag, 16. und 17. Dezember, jeweils in der Zeit von 10 bis durchgehend 16 Uhr (ohne Mittagspause). In diesem Zeitraum werden sowohl Erst-, Zweit- als auch Booster-Impfungen gegen das Coronavirus angeboten. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht möglich, daher muss mit längeren Wartezeiten gerechnet werden.

Um die Wartezeiten dennoch so kurz wie möglich zu halten, werden Impfwillige seitens der Gemeinde gebeten, die vorgeschriebenen Unterlagen des Robert Koch-Institutes (Anamnese- und Einwilligungsbogen sowie unterschriebenes Aufklärungsmerkblatt) bereits ausgefüllt mitzubringen.

Zu finden sind die Unterlagen online unter www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html. Auch ein gültiges Ausweisdokument und der Impfausweis müssen dem Team vor der Impfung vorgelegt werden. Da aufgrund des zu erwartenden Andrangs auch längere Warteschlangen im Freien nicht ausgeschlossen sind, bittet die Gemeinde alle Bürgerinnen und Bürger darum, an wetterfeste Kleidung zu denken.

Von André Pichiri