Mit den heißen Sommern der vergangenen Jahre droht Wasser auch in Deutschland zunehmend ein knappes Gut zu werden. In Lauenau im Landkreis Schaumburg, in direkter Nachbarschaft zur Region Hannover, war im August sogar die Wasserversorgung zusammengebrochen. Daher müsse dringend ein Wasserkonzept für die Gemeinde Wennigsen erstellt werden, fordern die Wennigser Grünen.

Die Grünen-Fraktion macht die Sicherstellung der Wasserversorgung nun zum Thema im Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt am 17. September. Dann solle auch ein Vertreter von Purena einen aktuellen Bericht zur Wasserversorgung in Wennigsen mit Ausblick auf die folgenden Jahre geben, sagt Ratsfrau Angelika Schwarzer-Riemer.

Gemeinde soll sich auf Wasserengpässe vorbereiten

Die Grünen wünschen sich zudem einen Stufenplan zur Einsparung bei Wasserengpässen, die „aufgrund der Klimakrise in den nächsten Jahren verstärkt eintreten werden“, sind sie sich sicher. „Nach zwei außergewöhnlich heißen und niederschlagsarmen Jahren sind die Böden im Land viel zu trocken und die Grundwasserreservoirs und Talsperren nicht so gut gefüllt, dass man sich langfristig darauf ausruhen könnte“, schreiben die Grünen in ihrem Antrag. Die Folgen: Die Baumbestände sterben ab, die Ausbreitung von Schädlingen wird begünstigt, Gewässer und Talsperren fassen immer weniger Wasser, die Landwirtschaft leidet.

Bei Hitze wird oft auch der Rasen gesprengt. Erste Kommunen haben bereits Notstand bei der Wasserversorgung. Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa (Symbolbild)

Die Grünen fordern zudem, dass ein Wassermanagement beantragt und umgesetzt wird, da der Bedarf und der Verbrauch an Wasser ständig wachse, ein Großteil des anfallenden Niederschlagswasser gleichzeitig jedoch nutzlos abgeleitet würde. Im Wassermanagement solle das Auffangen, die Nutzung und Versickerung von anfallendem Regenwasser auf Grundstücken analysiert und optimiert werden. „Das Wasser soll im Kreislauf belassen und eine nachhaltige, dezentrale Wasserwirtschaft gefördert werden“, schreiben die Grünen. „Das Wassermanagement bietet zusammen mit Solarthermie und Fotovoltaik ein zukunfts- und richtungweisendes Konzept und ist wesentlicher Baustein der ökologischen und nachhaltigen Bewirtschaftung ländlicher Räume.“

Wassermanagement als Teil von „ Smart City “?

„Bäche brauchen mehr Raum, damit möglichst viel Wasser im Gebiet bleibt, statt auf kürzestem Weg abzulaufen“, sagt Schwarzer-Riemer. Zudem gebe es auf vielen Grundstücken zu viele versiegelte Flächen oder Schottergärten. Auch sollten Landwirte prüfen, ob Drainagen in Äckern unter heutigen Bedingungen nicht mehr schaden als nützen. „Der Wasserüberschuss in Regenzeiten sollte im Boden gespeichert und nicht abgeführt werden.“

Das Wassermanagement könnte laut Schwarzer-Riemer ein Klimaprojektthema für das Programm „ Smart City“ werden. Die Gemeinde Wennigsen wird sich für eine Teilnahme an der Initiative des Innenministerium bewerben. Ziel von „ Smart City“ ist es, durch eine intelligente Digitalisierung die Lebensqualität der jeweiligen Kommune zu steigern, auch die Mobilität vor Ort soll effizienter werden. Zudem sollen die Städte und Gemeinden für die Wirtschaft attraktiver werden.

Ein Hitzeplan für Wennigsen – das sind die Vorschläge Um Deutschland besser für Hitzewellen zu wappnen, fordert der Bundesvorsitzende der Grünen, Robert Habeck, einen Hitzeplan zum Schutz der Gesundheit. Es brauche ein einheitliches, gestuftes Hitzewarnsystem, sagt er. Dieser Forderung schließen sich auch die Wennigser Grünen an. Ihrer Meinung nach sollte es ein bundesweites Beratungstelefon geben. In Gesundheitseinrichtungen sollten „kühle Räume“ eingerichtet werden. Das Förderprogramm „Grüne Freiräume und Wasser für coole Städte“ solle die Einrichtung von Grünflächen, Grün an Gebäuden und Frischluftschneisen fördern, für Schatten sorgen und öffentliche Wasserspender finanzieren. „Die Richtlinien lassen sich auf jede Kommune herunterbrechen“, sagt Ratsfrau Angelika Schwarzer-Riemer. „Auch in Wennigsen könnten mobile Springbrunnen und frische Inseln aufgestellt werden“, meint sie. Zudem sollte im Gemeindegebiet auf Betonflächen verzichtet werden, stattdessen sollten mehr Bäume gepflanzt werden – und auch Gründächer entstehen.

Von Lisa Malecha