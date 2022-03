Holtensen

Frühjahrsputz auf dem Naturerlebnispfad in Holtensen: Nahezu 20  Helferinnen und Helfer haben in einer Gemeinschaftsaktion am Sonnabend das beliebte Ausflugsziel am Ortsrand wieder fit gemacht für die neue Freiluftsaison. Auf Initiative des Dorfgemeinschaftsvereins packten die Freiwilligen kräftig an, um das Gelände zu säubern und um einige der 16 Stationen entlang der Holtenser „Doppel-8“ zu reparieren und zu erneuern.

Arbeitseinsatz für Holtenser Naturerlebnispfad ist jedes Frühjahr

„Jedes Jahr mit Beginn des Frühlings organisieren wir einen Arbeitseinsatz, damit der Pfad nach den langen Wintermonaten wieder sauber und einladend ist. Bei dem sonnigen Wetter der vergangenen Tage waren schon viele Gruppen mit Kindern und andere Besucher hier“, erläuterte Friedrich Krone, Vorsitzender des Vereins Dorfgemeinschaft Holtensen.

Auch die Kinder helfen: Die sechsjährige Isabelle füllt den Fußtastpfad mit Tannenzapfen auf. Quelle: Frank Hermann

Viel Mühe investierten die Helferinnen und Helfer, um Äste und Laub von den Rasenflächen zu beseitigen und um die Sandgrube mit der Sprungstation gründlich zu reinigen. Außerdem musste der Fußtastpfad mit seinem unterschiedlichen Untergrund an mehreren Stelle neu ausgefüllt werden – zum Beispiel mit Häckselgut, Mineralgemisch, Erdboden und Tannenzapfen. „Das ist ein überschaubarer finanzieller Aufwand für unseren Verein“, sagte Krone, der gemeinsam mit seinem sechsjährigen Enkel Jasper die hölzernen Hinweisschilder mit Tiersymbolen an der Sprunggrube neu anschraubte.

Kinder helfen mit Spaß

Ohnehin waren nicht nur Erwachsene beim Aufräumen und Saubermachen im Einsatz. Auch einige Kinder beteiligten sich an der Aktion. So half die sechsjährige Isabelle bei der Pflege des Geländes und beim Auffüllen des Fußtastpfades. „Es macht Spaß. Und zum Spielen komme ich auch immer gerne hierher“, sagte das Mädchen.

Sauber: Viele Helferinnen und Helfer beteiligen sich am Frühjahrsputz auf dem Naturerlebnispfad. Quelle: Frank Hermann

Als Projekt der Gartenregion Hannover 2009 hatten Ehrenamtliche des Vereins Dorfgemeinschaft vor rund 13 Jahren den Naturerlebnispfad Holtenser „Doppel-8“ am Ortsrand angelegt – und dabei rund 2000 ehrenamtliche Arbeitsstunden investiert. Der Name „Doppel-8“ leitet sich vom Wegeverlauf ab, der auf einer Länge von etwa 1000 Metern zwei nebeneinanderliegende Achten beschreibt. Auch nach mehreren Jahren hat der Pfad nach Einschätzung von Friedrich Krone nichts von seiner Attraktivität verloren. Für den 12. Juni plant der Verein wieder ein großes Kinderfest auf dem Pfadgelände.

Spontane Besuche

„Immer wieder kommen Besucher hierher, und zwar nicht nur aus dem Ort. Gerade in Corona-Zeiten waren etliche Leute hier, die sich offenbar ganz spontan vom Hinweisschild an der Kirche auf die ,Doppel-8‘ leiten ließen“, betonte Krone.