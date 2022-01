Im Bergfelde: Pläne für Bredenbecks Neubaugebiet liegen öffentlich aus

Bredenbeck

Die Entwicklung des Neubaugebietes Im Bergfelde geht in die nächste Planungsphase. Im Zuge der öffentlichen Auslegung kann der Bebauungsplanentwurf ab sofort bis einschließlich Dienstag, 22. Februar, eingesehen werden – im Rathaus oder über die Gemeinde-Homepage www.wennigsen.de.

Die Eckpfeiler des Neubauprojekts: Auf der etwa 6,7 Hektar großen Fläche, die sich im Nordosten des Ortes in Richtung Holtensen erstreckt, sind unterschiedliche Wohnformen vorgesehen. Verteilt auf 60 Grundstücke sollen hier zwischen 101 und 136 neue Einheiten entstehen. Die Themen Ökologie und Nachhaltigkeit sind im aktuellen Entwurf noch weiter in den Vordergrund gerückt. So wurde in Sachen Energieeffizienz der Gebäudestandard noch einmal von KfW 55 auf KfW 40 angehoben.

Ökohäuser mit Dachbegrünung

Auf den Gebäudedächern ist der Bau von Fotovoltaikanlagen auf bis zu 50 Prozent der Dachfläche Pflicht. Sämtliche Heizsysteme mit fossilen Brennstoffen (Gas, Kohle, Öl) sind ebenso verboten wie Schottergärten. Eine Besonderheit sind die Ökohäuser in der Mitte der Siedlung. Sie müssen zwingend nach dem Passivhausstandard mit begrüntem Dach plus Fotovoltaikanlage errichtet werden. Auch auf die Verwendung umweltgerechter und wiederverwertbarer Baustoffe werde man im Vergabeverfahren Wert legen.

Bei den Wohnungstypen ist die gesamte Palette von Ein- über Reihenhäuser bis hin zu Geschosswohnungsbau vorgesehen. Bei den Firsthöhen wird Rücksicht auf die Anlieger in der Königsberger Straße genommen. In dem an die Bestandssiedlung grenzenden Bereich sind ausschließlich Einfamilienhäuser mit einer maximalen Höhe von 7,50 Meter vorgesehen. Ansonsten kann bis zu neun Meter hoch gebaut werden.

Die Geschosswohnungen will die Niedersächsische Landgesellschaft (NLG) zu 30 Prozent als sozialen Wohnungsbau ausschreiben, allerdings auf zwei Jahre begrenzt. Sollten sich bis dahin nicht genügend Investoren finden, könnten die Wohnungen auch anderweitig vermarktet werden.

Von André Pichiri