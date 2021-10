Bredenbeck

Die Planung für das Neubaugebiet Im Bergfelde ist bereit für die nächste Runde. Im Zuge der frühzeitigen Beteiligung sind die Äußerungen von Behörden und Träger mittlerweile ausgewertet und in den Entwurf des Bebauungsplans eingearbeitet. Über die öffentliche Auslegung entscheidet nun der Rat. Ob der Beschluss noch in der letzten Sitzung des alten Gremiums am Donnerstag, 14. Oktober, durchgeht oder erst nach der Konstituierung des neuen Rates gefasst wird, ist allerdings noch unklar.

Dem Bauausschuss sowie dem Ortsrat Bredenbeck stellte Andrea Gremmer von der Niedersächsischen Landgesellschaft (NLG) den aktuellen Stand am Donnerstagabend vor. Die Eckpfeiler des Neubauprojekts: Auf der etwa 6,7 Hektar großen Fläche, die sich im Nordosten des Ortes in Richtung Holtensen erstreckt, sind unterschiedliche Wohnformen vorgesehen. Verteilt auf 60 Grundstücke sollen hier zwischen 101 und 136 neue Einheiten entstehen.

KfW-40-Standard wird Pflicht

Die Themen Ökologie und Nachhaltigkeit sind im auslegungsreifen Entwurf noch weiter in den Vordergrund gerückt. So wurde in Sachen Energieeffizienz der Gebäudestandard noch einmal von KfW 55 auf KfW 40 angehoben. „Die Grundstücke werden auch nur an Häuslebauer vergeben, die diesen Standard realisieren wollen“, betonte Gremmer. Bei mittlerweile rund 650 Vormerkungen habe sie jedoch keine Bedenken, dass sich nicht genügend Interessenten darauf einlassen.

Auf den Dächern ist der Bau von Fotovoltaikanlagen auf bis zu 50 Prozent der Dachfläche Pflicht. Sämtliche Heizsysteme mit fossilen Brennstoffen (Gas, Kohle, Öl) sind ebenso verboten wie Schottergärten. Eine Besonderheit sind die Ökohäuser in der Mitte der Siedlung. Sie müssen zwingend nach dem Passivhausstandard mit begrüntem Dach (plus Fotovoltaikanlage) errichtet werden. Auch auf die Verwendung umweltgerechter und wiederverwertbarer Baustoffe werde man im Vergabeverfahren Wert legen. „Das schreiben wir auch so aus“, kündigte Gremmer an.

Maximale Firsthöhe nimmt Rücksicht auf Bestandssiedlung

Bei den Wohnungstypen ist die gesamte Palette von Ein- über Reihenhäuser bis hin zu Geschosswohnungsbau vorgesehen. Bei den Firsthöhen wird Rücksicht auf die Anlieger in der Königsberger Straße genommen. In dem an die Bestandssiedlung grenzenden Bereich sind ausschließlich Einfamilienhäuser mit einer maximalen Höhe von 7,50 Meter vorgesehen. Ansonsten kann bis zu neun Meter hoch gebaut werden.

Im Bereich in Richtung Schule wird ein größerer Quartiersplatz geschaffen und die Durchfahrt zur Schulstraße begrenzt. Autos würden nur bis zu diesem Quartiersplatz fahren, danach führt lediglich ein Fußweg zur Grundschule.

Bauausschuss gibt keine Empfehlung ab

Die Geschosswohnungen will die NLG zu 30 Prozent als sozialen Wohnungsbau ausschreiben, allerdings auf zwei Jahre begrenzt. Sollten sich bis dahin nicht genügend Investoren finden, könnten die Wohnungen auch anderweitig vermarktet werden.

Den Start der Vermarktung hatte die NLG zuletzt für das erste oder zweite Quartal 2022 angekündigt. Der nächste Schritt dorthin wäre die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans. Ob der Zeitplan so eingehalten werden kann, hängt jedoch auch von der kommenden Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 14. Oktober, ab. Wegen der Kurzfristigkeit, mit der der knapp 150 Seiten dicke Entwurf dem Bauausschuss vorgelegt wurde, sah sich das Gremium in seiner Sitzung am Donnerstagabend noch nicht zu einer Empfehlung in der Lage.

Entscheidung erst im Dezember?

„Die Entscheidung darüber muss nun der Rat treffen“, so Ausschuss-Vorsitzender Wilhelm Subke (SPD). Sollte das Votum aufgrund der kurzen Beratungszeit aufgeschoben werden, könnte der Beschluss frühestens in der Sitzung am 16. Dezember gefasst werden. In der dazwischen liegenden Sitzung am 11. November kommt der neu gewählte Rat lediglich zur Konstituierung zusammen.

Von André Pichiri