Auch in der kalten Jahreszeit lohnt sich ein Ausflug in den Deister. Das zeigen in diesem Winter einmal mehr die beiden Wennigser Winfried Gehrke und Fritz Lauenstein mit ihrer neuesten Themenwanderung. Diesmal führen sie die Wanderinnen und Wanderer auf Entdeckungstour zu historischen Gedenk- und Grenzsteinen. Von Bredenbeck über den Deisterkamm bis zum Steinkrug begeben sie sich auf die Spuren von Mathematiker Carl Friedrich Gauß und Hannovers letzter Königin.

Mehr als 100 historische Gedenksteine und nochmal ebenso viele Grenzsteine stehen im Großen Deister. Allein 14 davon können Wanderer auf der rund zehn Kilometer langen Strecke finden. Verzeichnet ist sie mit der von Lauenstein erstellten Karte auf der Homepage des Tourismus-Service unter www.wennigsen-tourismus.de. Doch nicht immer sind die Steine direkt vom Rand der Wirtschafts- und Wanderwege aus zu sehen. „Deshalb ist Spurensuche angesagt“, so Gehrke.

Unterwegs auf dem Schwarzen Weg

Wer aufmerksam nach links und rechts Ausschau hält, stößt auf einige geschichtsträchtige Relikte. So wandert man unter anderem auf dem Schwarzen Weg von Bredenbeck zum Taternpfahl. Er diente früher als Kohleabfuhr. Seinen Namen hat er von den vielen Kohlestücken, die beim Transport herabfielen und den Weg im Laufe der Jahre schwarz färbten. „Auf diesem Weg brachten früher auch die sogenannten Söltjer aus Münder das weiße Gold Salz bis nach Hannover“, berichtet Gehrke.

Der Gaußstein „Deister 1“ erzählt die Geschichte von der Vermessung des Königreichs Hannover durch Carl Friedrich Gauß. Von hier aus führte der Mathematiker seine Messungen durch. Ums Vergnügen ging es hingegen einst auf dem Marienplatz, wie Wanderer auf dem Marienstein nachlesen können. Gehrke kennt die Geschichte dazu: „Hier veranstaltete die Familie des Freiherrn Knigge ein Picknick für Marie von Sachsen-Altenburg, Hannovers letzte Königin“.

Gehrke will den Winterblues vertreiben

Auch am Lokomotivbrunnen kommen die Wanderer vorbei. Von hier gelangte das Brunnenwasser in Holzrinnen zum Gleisweg, um dort die Dampfloks mit Kesselwasser zu versorgen. Sie beförderten bis in die 1920er Jahre Kalkgestein zum Bredenbecker Kalkwerk.

Was Gehrke antreibt, gerade im Winter neue Themenwanderwege zu präsentieren? „Ich möchte die Menschen motivieren, gerade in diesen Monaten in die Natur zu gehen, um dem Winterblues entgegenzuwirken. Eine Wanderung im Deister ist dafür prädestiniert“, sagt der Experte, den viele in Wennigsen nur Deister-Winni nennen.

Auch Amirah Adam vom Tourismusservice Wennigsen freut sich „riesig“ über die neue Tour, die im kommenden Frühjahr dann auch als geführte Wanderung angeboten wird – erstmals am 9. April, ab 10.30 Uhr. Wer sie jetzt schon allein erkunden will, kann in Bredenbeck an der Wanderkarte am Steinkrüger Weg (nahe Ruheforst) beginnen oder an der Karte im Steinkrug (nahe Hotel Steinkrug).

Neues Naturentdecker-Programm steht

Für 2022 hat Amirah Adam auch schon das neue Naturentdecker-Programm zusammengestellt. Ob auf Spurensuche im Deister und zum Genusswandern mit Wildkräutern, Sagen und Geschichten oder unterwegs auf Ortstour mit „berühmten Persönlichkeiten“ – „es wird wieder vielfältig“, verspricht die Tourismus-Expertin. Aufgrund der Corona-Beschränkungen wird darum gebeten, sich zu Veranstaltungen zunächst anzumelden. Eine Rückbestätigung zu allen Touren erhalten Gäste dann kurzfristig. Das komplette Programm gibt es auf www.tourismus-wennigsen.de.

Auch die Gartenlust soll im kommenden Jahr wieder stattfinden. Am 11. und 12. Juni kann man private Gärten besuchen und zu Themen rund um das Thema Garten ins Gespräch kommen. Weitere Anmeldungen, auch zu den Touren, nimmt Amirah Adam telefonisch unter (05103) 70 05 67 oder per E-Mail unter adam@reisebuero-cruising.de entgegen.

