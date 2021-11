Wennigsen

Es kann losgehen: Der neue Jugendbürgermeister Arne Kaiser hat nun auch eine Stellvertreterin und einen Stellvertreter. Dass gleich vier Kandidatinnen und Kandidatin für die beiden Posten angetreten waren, freut Kaiser besonders. Das zeige das große Engagement der jungen Leute in und für die Gemeinde Wennigsen. „Zwei sind es dann letzten Endes geworden: Jakob Grimm und Yola Kreitlow.“

Kaiser ist nun gespannt auf die kommenden Monate und hofft auf eine gute Zusammenarbeit mit Kreitlow und Grimm. Auch die frisch Gewählten wollen sich intensiv den anstehenden Aufgaben widmen. „Ich habe nicht wirklich damit gerechnet“, sagt Grimm zu seiner Wahl, er freue sich aber sehr darüber. Auch Kreitlow ist glücklich über ihr neues Amt.

Bevor die politische Arbeit in und für Wennigsen beginnt, muss die Gruppe sich erst einmal zusammenfinden und sich noch besser kennenlernen. Kreitlow etwa ist ganz neu im Jugendparlament. Um Grundlegendes zu klären und schon mal ein paar Termine auszumachen, haben sich die Amtsinhaber bereits am Sonnabend getroffen. „Da wurde uns zum Beispiel erklärt, wie man im Rat einen Antrag stellt“, berichtet die 16-jährige Schülerin.

Jupa plant Treffen mit der Gruppe aus Ronnenberg

Auch im Hinblick auf Rhetorik würden sie geschult, berichtet Kreitlow. Ein entsprechender Kurs ist für das Frühjahr geplant. Damit soll ein sicheres Auftreten im Rat oder in den Ausschüssen trainiert werden. Denn es will durchaus gelernt sein, sich zu einem politischen Thema ebenso fachkundig wie argumentativ überzeugend zu äußern. Darüber hinaus seien die ersten Termine verabredet worden, erzählt die Schülerin. „Darunter ein Pizzaessen mit dem Bürgermeister – das ist Tradition.“

Dem Jugendparlament in Ronnenberg, das noch in den Kinderschuhen stecke, wollen die Wennigser gezielt unter die Arme greifen. „Bei denen ist die Wahlbeteiligung noch sehr niedrig, das Jupa hier ist dagegen schon richtig etabliert“, sagt Kreitlow. Es stehen ein Treffen und vielleicht auch eine gemeinsame Party an – wann ist aber noch offen.

Von Janna Silinger