Wennigsen

Julia aus Wennigsen hat gewonnen: Ihr ausgefüllter und gestempelter Bewegungspass wurde aus allen Einsendungen herausgefischt. Um in die Lostrommel für die Sieger zu kommen, musste die Grundschülerin mindestens 20-mal mit dem Fahrrad, dem Roller oder zu Fuß zur Schule kommen. Zudem brauchte sie mindestens einen Stempel, der sportliche Aktivitäten in einem Verein oder eine besondere Aktion in der Schule belegte.

Gutscheine für den Zoo

Der TSV Wennigsen hatte den Bewegungspass der Sportregion bei sich im Verein beworben und initiiert. Die achtjährige Julia von der Wennigser Grundschule machte mit – und freute sich nun riesig über die Auszeichnung. Auch Medina aus Langenhagen und Ben aus Uetze wurden ausgezeichnet. Für sie alle gab es einen Gutschein für den Zoo Hannover. Da es auch in diesem Jahr durch die Absagen der Großveranstaltungen nicht so leicht gewesen war, einen geeigneten Rahmen für eine zentrale Ehrung zu finden, half man sich am Ende mit einer kleineren Runde. So besuchte eine Mini-Delegation aus Sportreferent Felix Decker, der Koordinatorin des Jugendsport-Netzwerks, Anke Janke, und Justin Schulz, der gerade seinen Bundesfreiwilligendienst bei der Sportjugend der Sportregion absolviert, die Gewinner vor Ort und überreichte die Zoo-Gutscheine.

Mehr Bewegung im Alltag

Die Bewegungspass-Aktion der Sportregion Hannover will aktive Schulwege fördern. Ziel ist, Kinder im Alltag zu mehr Bewegung zu animieren und ihre Selbstständigkeit zu fördern. Die Idee dahinter: Wer den Weg in die Schule zu Fuß, mit dem Roller oder Rad schafft, braucht kein Elterntaxi mehr und lernt, sich sicher im Straßenverkehr zu bewegen.

Neue Runde nach den Osterferien

Die Bewegungspässe werden über die Vereine, Schulen und Kindergärten an die Kinder in der Region Hannover verteilt. Ab Dezember ist eine Bewerbung zur nächsten Runde möglich. Nach den Osterferien 2022 startet der neue Bewegungspass dann in dem Zeitfenster bis zu den Sommerferien.

Von Jennifer Krebs