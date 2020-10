Wennigsen

Trotz Corona-Reihenuntersuchung von 170 Schülern und Lehrern, bei der 21 Personen positiv auf Covid-19 getestet wurden, ist die Sophie-Scholl-Gesamtschule in Wennigsen nach den Herbstferien unter Corona-Bedingungen relativ normal gestartet. Die Schule steht in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt. „Es wurde soweit alles genehmigt“, sagt der stellvertretende Schulleiter Kai Birkner. Wennigsen hat derzeit mit 90,6 (Stand 26. Oktober) den höchsten Inzidenzwert (17 Erkrankte) in der Region Hannover.

Noch nicht alle Schüler wieder im Unterricht

Christoph Borschel, der Sprecher der Region Hannover, bestätigt das. Vonseiten der Schule, so der Regionssprecher, seien keine weiteren Maßnahmen zu treffen, da sich das Infektionsgeschehen vor allem in den Herbstferien abgespielt habe. Außerdem seien die Quarantänezeiten bei den meisten Betroffenen bereits in den Ferien ausgelaufen oder enden Mitte dieser Woche. Es stünden aber noch letzte Testungen einzelner Personen aus, sodass nach Rücksprache mit der Schulleitung noch nicht alle Schüler wieder am Unterricht teilnehmen könnten.

Infektionsketten aufspüren

Schüler, Eltern und Lehrer der Wennigser KGS waren mitten in den Herbstferien von den Geschehnissen überrascht worden. Vor eineinhalb Wochen hatte das Gesundheitsamt der Region Hannover die Reihentestung in Abstimmung mit der Schulleitung kurzfristig angeordnet, nachdem sieben Schüler und Lehrer positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Um Infektionsketten nachzuverfolgen und mögliche weitere nötige Maßnahmen einleiten zu können, hatte sich das Gesundheitsamt dazu entschlossen.

Nachverfolgung ist aufwändig – aber wichtig, betont Regionssprecher Borschel. „Nur wenn mögliche Infektionsketten aufgespürt werden, können sie auch entsprechend unterbrochen werden.“ Im Fall der KGS Wennigsen geht man inzwischen davon aus, dass sich die infizierten Personen außerhalb der Schule angesteckt haben – zum einen, weil Herbstferien gewesen sind, zum anderen weil alle 21 neuen Infizierten der Reihentestung bereits vorher als sogenannte K1-Kontakte identifiziert worden waren und sich dadurch bereits in Quarantäne befanden. K1-Kontakte sind Menschen, die den Mindestabstand von zwei Metern zum Erkrankten mindestens 15 Minuten lang unterschritten haben. Wenn dies bei jemandem zutrifft, verordnet das Gesundheitsamt eine Quarantäne.

170 Schüler und Lehrer der KGS Wennigsen mussten zum Corona-Abstrich. Quelle: Jens Büttner

„Ich hoffe, dass alle bald wieder gesund in unserer Schule zurück sind“, sagt Vize-Schulleiter Birkner. Die KGS Wennigsen ist eine Schule mit 820 Schülern und 85 Lehrern. Gut durchlüftete Räume und feste Gruppen, wo es nur geht, sollen Schüler und Kollegium vor Covid-19 zu schützen. Eine Maskenpflicht im Unterricht gibt es in Niedersachsen bislang nicht. Die Schulleitung der KGS Wennigsen appelliert aber eindringlich an ihre Schüler, auch im Unterricht einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, um das Risiko einer Ansteckung gering zu halten. Seit dem Wochenende hat der Corona-Inzidenzwert in der Region Hannover die 50er-Marke überschritten. „Wir müssen jetzt aktiv gegensteuern“, sagt Birkner.

Die Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag finden seit Montag an der Sophie-Scholl-Gesamtschule nicht mehr jahrgangsübergreifend statt. Längst gibt es in der Schulcaféteria nur noch abgepackte Sachen, beim Anstehen muss Abstand gehalten werden.

KGS sagt Betriebspraktikum ab

Das zweiwöchige Betriebspraktikum des 9. Jahrgangs, mit dem es eigentlich nach den Herbstferien losgegangen wäre, hat die KGS Wennigsen aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen und der ersten Corona-Fälle an der Schule abgesagt. „Das ist sehr schade, aber es geht nicht anders“, sagt Birkner.

Von Jennifer Krebs