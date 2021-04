Wennigsen

Die Digitalisierung an der KGS Wennigsen schreitet voran. Und sie sei nicht erst seit Ausbruch der Corona-Krise Thema an der Schule, sagt Schulleiter Kai Birkner. „Bereits 2019 hatte man sich entschieden, sich auf den Weg raus aus der ,Kreidezeit’ hinein in die Neuzeit zu machen“, sagt er. Ziel war und ist eine flächendeckende Ausstattung mit digitalen Tafeln. Diese sind im neuen Naturwissenschaftsbereich bereits installiert worden und sollen nun auch in den Klassenräumen angebracht werden – beginnend mit den Jahrgängen fünf und sechs. Birkner hofft, dass dies in den Sommerferien passiert.

Allerdings sei so eine Anschaffung an gewissen Verfahren gebunden und aktuell gebe es speziell im Bereich der digitalen Endgeräte immer wieder Lieferengpässe. Der Schulleiter ist dennoch optimistisch und freut sich, dass die neuen Fünftklässler mit diesem Medium in ihrer gesamten Schullaufbahn an der Sophie-Scholl-Gesamtschule lernen können, denn spätestens Ende des nächsten Schuljahres sollen nach Wunsch von Birkner alle Klassenräume mit digitalen Tafeln ausgestattet sein.

WLAN und neuer Computerraum

Und auch in anderen Bereichen gibt es Veränderungen: Ein flächendeckendes WLAN mit Glasfaseranschluss sei an der Schule installiert worden, ein weiterer Computerraum werde eingerichtet, und ein neuer Laptopwagen komme zu den vier vorhandenen dazu, berichtet Birkner.

Teilweise digital mussten in diesem Jahr auch die Tage der offenen Tür in den Osterferien ablaufen. „Es war ein voller Erfolg“, sagt Birkner. Mehr als 100 Personen hatten sich online die Schatzkarte runtergeladen. Bei Wind und Wetter kamen die Familien auf das Gelände der Sophie-Scholl-Gesamtschule und erkundeten an den 16 Stationen die Schule. Trotz der zahlreichen Besucher wurden die Hygieneregeln auf dem weitläufigen Gelände mühelos eingehalten, berichtet Birkner und dankt vor allem dem Lehrer Peter Hebach-Exner, der dieses Projekt möglich gemacht hat und dafür täglich fast rund um die Uhr begleitend im Einsatz war.

Von Lisa Malecha