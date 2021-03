Wennigsen

Peter Hebach-Exner schlägt mit einem kleinen Klöppel auf die großen grünen Rohre, die zusammengebaut eher wie ein Kunstwerk als ein Instrument aussehen. Doch mit jedem Schlag auf das Tubulum erklingt ein Ton – und schon bald können die Zuhörer das Lied „Fuchs du hast die Gans gestohlen“ erkennen.

Das Tubulum ist eine von 16 Stationen der für die Osterferien geplanten Outdoor-Schnitzeljagd an der Sophie-Scholl-Gesamtschule, für deren Organisation der Lehrer federführend ist. „Das Tubulum kommt jetzt schon super an – es stand keine Stunde, da haben es einige Wennigser schon ausprobiert“, sagt Hebach-Exner, der vor dem großen Instrument auf der Wiese vor dem KGS-Haupteingang steht.

Aktionen während der gesamten Osterferien

Bei der Outdoor-Schnitzeljagd, die in diesem Jahr den Tag der offenen Tür an der KGS Wennigsen ersetzt, sollen Kinder und Erwachsene aber nicht einfach irgendwas auf dem Tubulum spielen. Die Aufgabe sei herauszufinden, welchen Ton sie für „Fuchs du hast die Gans gestohlen“ nicht brauchen“, erläutert Hebach-Exner die Idee der Station, die der Fachbereich Musik aufgebaut hat.

Vom 29. März bis zum 9. April lädt die KGS täglich – auch an den Wochenenden und über Ostern – von 10 bis 18 Uhr auf das Schulgelände ein. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Besucher werden allerdings gebeten, sich die „Schatzkarte“, also den Lageplan der interaktiven Stationen, vor ihrem Besuch von der Homepage der Schule unter kgs-wennigsen.de herunterzuladen und auszudrucken. „Dort können sich Interessierte auch Videos mit Informationen über die Schule anschauen und sich unsere neue Podcastfolgen anhören“, sagt der stellvertretende Schulleiter Kai Birkner. Zudem wird an einigen der Stationen ein Handy benötigt, um QR-Codes einzuscannen.

Ersatz für den Tag der offenen Tür

Die Idee zu der Schnitzeljagd ist wegen der Corona-Pandemie entstanden. Denn Kinder, die nach den Sommerferien auf eine weiterführende Schule kommen, haben es derzeit schwer, sich ihre neue Schule genauer anzuschauen. Da ein Kennenlernen der Schule von innen im Moment nicht möglich ist, können Kinder und Eltern stattdessen anhand von spannenden Aufgaben unter freiem Himmel spielerisch die Sophie-Scholl-Gesamtschule erkunden.

Die Stationen wurden von den unterschiedlichen Fachbereichen entwickelt. „Der Fachbereich Sport etwa bietet einen Trimm-dich-Pfad an“, sagt Hebach-Exner. Ein Kompassspiel hat der Fachbereich GSW (geschichtlich-soziale Weltkunde) entwickelt. „Und der Fachbereich Mathematik bietet eine echte Schatzsuche an.“ Über mehrere Aufgaben müssen die Teilnehmer Koordinaten errechnen, die sie dann zu dem Punkt führen, an dem der „Schatz“ vergraben ist.

Anmeldungen für die KGS bereits jetzt möglich

Zudem können Besucher eine Holzskulptur zusammenbauen, ein Sophie-Scholl-Quiz lösen oder ein Dominowörterspiel in Fremdsprachen spielen. Sie dürfen sich auch an einer Pflanzstation ihr eigenes Blumenkörbchen zusammenstellen – dank einer Korbspende vom Obsthof Sander aus Gestorf. „Außerdem haben die Klosterforsten, Thomas Seel-Schwarze von der Freiherr Knigge‘schen Forstverwaltung und Rene Lübben aus Bennigsen uns durch Spenden unterstützt“, sagt Hebach-Exner erfreut. „Und die netten, kompetenten Mitarbeiter des Bauhofs der Gemeinde haben uns auch sehr geholfen.“

Neben den interaktiven Stationen gibt es auch Infostände und kleine Überraschungen für die Besucher. „Zudem sind bereits jetzt Anmeldungen für die Schule möglich“, betont Birkner. Er hofft, dass die Gäste pfleglich mit den bereitgestellten Materialien und Stationen umgehen, damit alle Interessierten die kompletten Ferien über von ihnen profitieren können.

Von Lisa Malecha