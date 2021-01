Bredenbeck

Eine Ära geht zu Ende: Das alte Kalkwerk im Deister bei Bredenbeck ist abgerissen worden. Mit schwerem Gerät wurden die letzten noch stehenden Häuser nun dem Erdboden gleich gemacht.

Nahe dem Sportplatz in Bredenbeck im Wald standen bis vor Kurzem noch die zwei verbliebenen Häuser. Es waren die ehemaligen Arbeiterhäuser der bis 1926 betriebenen Kalkwerke. Früher stank es hier nach Rauch. Von sechs Uhr morgens bis um sechs Uhr abends karrten dort die Setzer Kalksteine in die riesigen Öfen. Doch nach und nach hat die Natur in den vergangenen Jahren das Areal zurückerobert, die Häuser waren zusehends verfallen.

Die letzten Überreste vom alten Kalkwerk in Bredenbeck verschwinden. Quelle: Christian Schulze

Dann stand das Grundstück im Deister zum Verkauf. 800.000 Euro soll das 10.000 Quadratmeter große Areal kosten. „Allerdings haben wir keinen Käufer gefunden, deren Pläne für das Areal von der Region Hannover genehmigt worden wären“, sagt Christian Schulze von der Freiherr Knigge’schen Miteigentümergemeinschaft, der das Grundstück gehört. Denn das Kalkwerk Bredenbeck, eine ehemalige Industriesiedlung, befindet sich angrenzend an die Ortschaft im Außenbereich. Die Gebäude selbst standen zwar nicht unter Denkmalschutz, für das Grundstück gibt es jedoch keinen Bebauungsplan. Daher hatte die Freiherr Knigge’sche Miteigentümergemeinschaft entschieden, das Grundstück erst dann verkaufen, wenn ein Interessent eine positiv bescheinigte Bauvoranfrage von der Region vorweisen kann.

Wald soll auf Areal entstehen

Dies war aber nicht der Fall, weshalb das Areal nun wieder zu Wald werden soll, sagt Schulze. Und damit verschwindet nun ein weiteres Wahrzeichen des Kalkabbaus, der in Bredenbeck eine lange Tradition hat. Einer der ältesten Kalksteinbrüche soll schon um 1800 in Nutzung gewesen sein. Der Kalk aus dem Deister war so begehrt, dass das Werk 1890 sogar eine eigene Eisenbahnlinie bekam, die vom Kalkwerk Bredenbeck bis nach Weetzen führte.

1904 wurde das Kalkwerk durch die Gewerkschaft Hertha übernommen. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Produktion eingestellt: 1924 war Schluss im Kalkwerk.

