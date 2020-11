Wennigsen

Wennigsen bekommt keinen Corona-Hilfsfonds für Vereine. Die AfD zog ihren Antrag, in dem sie eine entsprechende Unterstützung gefordert hatte, am Montag im Finanzausschuss zurück. Zuvor hatte sich bereits angedeutet, dass die anderen Ratsfraktionen die Forderung ablehnen würden, weil sie keinen Bedarf sehen. Der AfD-Ratsherr und Vorsitzende des SV Degersen, Werner Werner, reagierte verärgert. Wenn es mit Corona so weitergehe, seien die ersten Vereine im Mai oder Juni tot. „Aber bitte, wenn Sie möchten, dass die Vereine nicht überleben, dann lehnen Sie unseren Antrag halt ab“, sagte er an die anderen Ratsmitglieder gewandt.

Angelika Schwarzer-Riemer (Grüne) verwies auf Fördermittel der Region Hannover, die Vereine bis zum 30. November beantragen können. Dort hat unter anderem auch der Dorfgemeinschaftsverein Bredenbeck Hilfe beantragt. Dennoch hätte sich der Verein über eine Unterstützung seitens der Kommune gefreut, sagte Vorsitzender Thomas Behr. „Aber Wennigsen hat kein Geld, das ist leider so“, befand er und ergänzte: „Wenn man dann in die Nachbarkommunen guckt – etwa nach Barsinghausen, wo es bereits die zweite Hilfsfondsrunde für Vereine gibt – wird man schon etwas neidisch.“

Große Veranstaltungen, wie etwa den Tanztee mit mehr als 30 Paaren, gibt es im Dorfgemeinschaftshaus Bredenbeck schon lange nicht mehr. Nun müssen alle geplanten Termine abgesagt werden. Quelle: Lisa Neugebauer (Archiv)

Zwar müsse der Dorfgemeinschaftsverein, der das Dorfgemeinschaftshaus betreibt, keine Insolvenz anmelden, aber „wir kommen in die Miesen“, sagt Behr. Hilfe erhofft er sich von Region und Land. „Doch die Verfahren sind teilweise sehr kompliziert, mache Voraussetzungen sind überhaupt nicht leistbar“, sagt er.

SV Degersen fehlen 12.000 Euro

Noch hat sich kein in Not geratener Verein bei der Gemeinde gemeldet, weil er etwa seine Fixkosten nicht mehr bezahlen kann und deswegen finanzielle Unterstützung braucht. Danach hatten die Mitglieder des Finanzausschusses die Verwaltung nach der Sitzung im September gefragt. Es gebe lediglich eine Auflistung entgangener Einnahmen, die Sportvereine eingereicht hätten, teilte Gemeindekämmerer Michael Beermann nun am Montag als Antwort mit. Kulturschaffende Vereine hätten sich gar nicht gemeldet.

Anhand seines eigenen Sportvereins rechnet Werner vor: Spenden seien eine große Hilfe, ebenso die 30 neuen Vereinsmitglieder in der Fußballsparte und in den neuen Zumba-Kursen. Mehr Mitglieder bedeutet mehr Einnahmen bei den Beiträgen. Dennoch: Kein Tanz in den Mai, auch keine Pfingstveranstaltung – dem Degerser Sportverein fehlten in diesem Jahr mindestens 12.000 Euro, sagte Werner. Und Übungsleiter, Heizung, Strom und Wasser müssten weiterhin bezahlt werden.

Wird Geld im Haushalt bereitgestellt?

Werner kündigte im Finanzausschuss an, dass die AfD nun statt der Einrichtung eines Fonds versuchen werde, dass Geld in den Haushalt für 2021 einzustellen, mit dem die Gemeinde coronagebeutelten Vereinen helfen könnte. Die Haushaltsberatungen in den Fraktionen laufen gerade.

Mehr Unterstützung für die Wennigser Vereine vonseiten der Kommune würde sich auch der TSV Wennigsen wünschen. „Dabei muss es nicht mal immer um Geld gehen, in vielen Fällen würde uns Manpower oder Hilfe in Form von Material bereits helfen“, sagt Matthias Fetköther, Pressesprecher des Sportvereins. Er verstehe, dass Wennigsens Haushalt schlecht sei. Allerdings glaubt er, dass mit mehr offenen Gesprächen Kompromisse gefunden werden könnten, um Vereinen gerade in dieser schwierigen Zeit zu helfen. Zumal einige Vereine nicht nur mit der Corona-Krise zu kämpfen haben, sondern sich auch mit anderen, zum Teil unerwarteten Ausgaben, konfrontiert sehen. So muss etwa der TSV Wennigsen eine neue Flutlichtanlage für den Kunstrasenplatz anschaffen.

Vor zwei Jahren hat der TSV die Eröffnung des neuen Kunstrasenplatzes groß gefeiert – jetzt bleibt der Platz wegen Corona und nicht mehr standsicheren Flutlichtmasten leer. Quelle: Marcel Sacha (Archiv)

