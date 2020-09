Wennigsen

Das neue Kita-Jahr hat bereits begonnen und noch immer fehlen in Wennigsen zahlreiche Betreuungsplätze für Jungen und Mädchen. „Es gab leider nicht so viel Veränderung, wie wir uns gewünscht hätten“, sagte Fachbereichsleiterin Barbara Zunker bei der Sitzung des Bildungsausschusses am Montagabend. Zwar fehlten nur noch knapp 70 statt der wie bislang 90 angenommenen Plätze – das habe aber nichts damit zu tun, dass etwa neue Gruppen geschaffen wurden, sondern dass rund 25 Kinder weniger einen Platz suchen.

Für das gesamte Kita-Jahr 2020/2021 müssten noch 29 Plätze für Kinder unter drei Jahren und 34 Plätze für Kinder über drei Jahren geschaffen werden. Insgesamt hat die Gemeinde derzeit 109 Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren, gebraucht werden 138. Zudem brauchen 505 Jungen und Mädchen über drei Jahren einen Kita-Platz, vorhanden sind allerdings nur 471. Im August fehlten bereits vier Krippen- und acht Kindergartenplätze, im September sind nun zwei weitere fehlende Kindergartenplätze dazu gekommen.

Gemeinde sucht nach Gebäuden und Grundstücken

Grund ist unter anderem, dass sich der Neubau der AWO-Kita weiterhin verzögert. Eigentlich sollte der neue Kindergarten im Langen Feld schon zum 1. Mai 2019 eröffnen, dann zum 1. August, dann in diesem Jahr. Doch noch immer ist unklar, wann die Einrichtung, die noch gebaut werden muss, die ersten Kinder aufnehmen kann.

Hier auf dem Grundstück neben den Mehrfamilienhäusern im Karree zwischen Marie-Juchacz- und Hildegard-von-Bingen-Straße soll der neue AWO-Kindergarten gebaut werden. Quelle: Jennifer Krebs (Archiv)

Erst kürzlich hatte die Gemeinde einen öffentlichen Aufruf gestartet, um mögliche neue Gebäude zu finden, in denen Kinder – ob in einer Kita oder Großtagespflege – betreut werden könnten. „Allerdings hat sich kaum jemand gemeldet“, sagt Zunker. Ein Grundstücksbesitzer habe sein Baugrundstück in Evestorf angeboten. Dieses werde derzeit geprüft.

Weiterhin geprüft werde laut Zunker eine Übergangslösung mit Containern. Allerdings sei diese Variante nur für wenige Jahre als Zwischenlösung zugelassen. „Hier wird geprüft, was diese Lösung kosten würde.“

Strenge Vorgaben erschweren die Suche

Sie und ihr Team kämen einfach nicht weiter. „Innerhalb der vergangenen sechs Monate haben wir 28 Optionen geprüft für mögliche Kitas und Tagespflegen.“ Doch keine einzige entsprach den Anforderungen. Das liege unter anderem an den zahlreichen Vorgaben des Landes. Daher kämen auch fast alle derzeit leerstehenden Immobilien an der Hauptstraße nicht für eine vorübergehende Betreuung in Frage. Zudem gibt Zunker zu Bedenken, dass Gebäude kindgerecht umgebaut werden müssten – was wiederum dauern würde. „So schnell wie wir möchten, geht es leider nicht.“

Zahl der fehlenden Plätze wird weiter steigen

Und die Lage spitzt sich weiter zu – denn 2020 ist ein geburtenstarkes Jahr. „In Wennigsen wurden seit dem 1. Januar 73 Kinder geboren. Wir müssen davon ausgehen, dass rund 65 davon im kommenden Jahr betreut werden müssen“, sagt Zunker. Dann würde die Zahl der fehlenden Plätze noch weiter steigen.

Da ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz besteht, befürchtet Zunker nun, dass Eltern gegen die Gemeinde klagen könnten. „Bisher hat noch niemand den Klageweg gewählt, aber das ist eine tickende Zeitbombe.“

Von Lisa Malecha