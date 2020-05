Holtensen/Degersen

Neben den zahlreichen Regelkindergärten gibt es in der Gemeinde Wennigsen auch zwei Förderkindergärten. Und gerade die sehen sich derzeit auf Grund der Corona-Pandemie und den vorgesehenen stufenweisen Öffnungen vor ganz besondere Herausforderungen gestellt, berichten Ingo Laskowski vom Sprachheilkindergarten und Rita Oelsmann-Wolf, Leiterin des Heilpädagogischen Kindergartens Holtensen.

Ihr Hauptkritikpunkt: Es gibt keine gesonderten Regeln, die sich speziell auf teilstationäre Einrichtungen, wie es die beiden Kitas in Degersen und Holtensen sind, beziehen. Die teilstationären Einrichtungen gehören zum Paritätischen Kinderzentrum Wennigsen und fördern Kinder mit unterschiedlichen Entwicklungsverzögerungen, -störungen und Auffälligkeiten bis hin zu geistigen Behinderungen. Die Kindergärten bieten verschiedene Therapien an.

„Wir bekommen keine Anweisungen“

„Wir bekommen keine konkreten Anweisungen. Wenn es etwa heißt, dass Notgruppen mit bis zu fünf Kindern möglich sind, dann ist das für uns fast die komplette reguläre Gruppe“, sagt Oelsmann-Wolf. Denn in Holtensen und Degersen bestehen die Gruppen ohnehin nur aus sechs bis sieben Kindern.

„Man fühlt sich allein gelassen“, sagt Oelsmann-Wolf. Derzeit sind die Mitarbeiter der Holtenser Einrichtung in Kurzarbeit. „Das volle Geld gibt es nämlich nur, wenn die Kinder betreut werden“, sagt sie. Seit April bekommen die beiden Kitas nur 75 Prozent der Regelsätze, über das Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG), erläutert Georg Steimann, Geschäftsführer beim Träger der Einrichtungen, der Gemeinnützigen Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit Hannover (GGPS). „Derzeit ist immer noch unklar, ob wir das Geld auch für den Fahrdienst bekommen.“

So leer wie zur Zeit ist es selten auf dem Außengelände des Heilpädagogischen Kindergartens in Holtensen. Derzeit wird dort, wie in allen anderen Kitas auch, nur eine Notbetreuung angeboten. Quelle: Lisa Malecha (Archiv)

Natürlich komme man nicht auf 100 Prozent Arbeitszeit, wenn keine Kinder in der Kita sind, sagt er. „Die Vergütung erfolgt bei uns eigentlich pro Kind und pro Anwesenheitsmonat des Kindes“, sagt Steimann. Wenn also der Betrieb stufenweise hochgefahren wird, und beispielsweise 50 Prozent der Kinder in der Kita sind, stünden der Einrichtung nicht 100 Prozent des Geldes zu. Auch dann nicht, wenn der Personalaufwand fast gleich hoch ist, wie wenn alle Kinder da sind. Daher wünsche er sich etwa eine Bezahlung nach Personalanwesenheit und nicht nach Anwesenheit der Kinder.

Abstand in Bussen ist ein weiteres Problem

Da die Kinder, die aus der gesamten Region kommen, mit Bussen abgeholt werden, gibt es auch beim Transport große Herausforderungen. „Dort können wir nicht ohne weiteres die Abstandsregeln einhalten“, sagt Steimann. Sitzen sonst fünf Kinder im Bus, sind derzeit maximal zwei erlaubt. Auch der Dienstleister, der die Kinder abholt, wolle sein Geld in voller Höhe bekommen.

Doch nicht nur das Geld und der Transport bereiten Schwierigkeiten – auch muss sich Laskowski um die Förderung der Kinder kümmern. Denn in Degersen gehen Jungen und Mädchen aus der Region in den Kindergarten, die im Bereich Sprache besonderen Förderbedarf haben. Damit sie auch weiterhin Fortschritte machen, wird seit Kurzem eine ambulante Therapie angeboten. „Die Eltern können ihre Kinde zwei Mal pro Woche zu uns bringen, damit wir ihnen eine Sprachtherapie anbieten können“, sagt Laskowski. Dazu wurde der Therapieraum mit einer Acrylglasscheibe ausrüstet, um das jeweilige Kind und seinen Therapeuten zu schützen. Insgesamt 16 der 31 Kinder nutzen dieses Angebot.

Therapiestunden per Videoanruf

Für alle Kinder, die dieses Angebot nicht nutzen können, gibt es Therapiestunden per Videoanruf. So erreicht die Einrichtung weitere sieben Kinder. „Insgesamt können wir dadurch zumindest therapeutisch alle Kinder wieder erreichen“, sagt Laskowski.

Die Therapie sei für viele Kinder immens wichtig, immerhin sollen viele von ihnen bald die Schule besuchen –und benötigen die Sprachförderung. „Daher sollte jetzt alles passieren, was möglich ist, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten“, sagt Laskowski.

Über das sprachtherapeutische Programm kann Ulrike Oberesch auch gemeinsam malen und und schreiben. Quelle: Ingo Laskowski

Erzieher stehen in den Startlöchern

In Holtensen bereiten sich die Erzieher derzeit auf den Betriebsstart vor. In dem Heilpädagogischen Kindergarten werden Jungen und Mädchen mit Förderbedarf in vielen Bereichen – etwa sozialen, emotionalen oder sprachlichen – betreut. Auch Kinder mit Autismus besuchen den Kindergarten.

„Wir stehen in den Startlöchern, um stufenweise Kinder aufzunehmen“, sagt Oelsmann-Wolf in Holtensen. Momentan werden die 51 Kinder des Heilpädagogischen Kindergartens noch mit Bastelbögen, und Ausmalbildern versorgt. In der Kita wurde zudem ein Hygieneplan erarbeitet. „Wir werden beispielsweise mit Visieren aus Plexiglas arbeiten, damit die Kinder unsere Mimik sehen können“, sagt Oelsmann-Wolf. Ganz ohne Schutz könne nicht gearbeitet werden, da einige der Kinder unter anderem bei Aggressionen zu spucken beginnen.

In dem Heilpädagogischen Kindergarten Holtensen bereiten die Erzieher alles auf einen stufenweisen Start des Kita-Betriebs vor. Quelle: Ingo Rodriguez (Archiv)

Auch die Logopäden in Holtensen wollen ihre Arbeit fortsetzen, die Bewegungstherapeuten werden derzeit für die Betreuung eingesetzt, da aus hygienischen Gründen auf die Nutzung der Bewegungsräume verzichtet wird. Dennoch sollte der Betrieb bald wieder starten, betont Oelsmann-Wolf. „Aber die Planungssicherheit fehlt komplett.“ Die Kita-Leiterin rechnet damit, dass bei einer Öffnung die Kinder sich wieder langsam an den dann ungewohnten Tagesrhythmus gewöhnen müssen. „Bei manchen Kindern werden wir wohl leider von vorne anfangen müssen“, befürchtet sie.

Einrichtungen suchen Bufdis Das paritätische Kinderzentrum Wennigsen sucht weiterhin Freiwillige, die ab dem 1. August 2020 ihre Arbeit im Heilpädagogischen Kindergarten Holtensen und im Sprachheilkindergarten Degersen aufnehmen. Der Bundesfreiwilligendienst wird mit rund 500 Euro im Monat vergütet. Die Bufdis unterstützen die Fachkräfte in jeweils einer Kindergruppe mit sechs bis acht Kindern und übernehmen auch kleinere Tätigkeiten. Dazu zählen unter anderem das gelegentliche Einkaufen oder das Vorbereiten der Räume. Zudem übernehmen die Bufdis auch ab und an den Fahrdienst. Daher ist ein Führerschein wünschenswert. Der Bundesfreiwilligendienst in den beiden Einrichtungen biete den Bufdis einen Einblick in „ganz besondere pädagogische Ansätze und Fördermöglichkeiten“, sagt Rita Oelsmann-Wolf, Leiterin der Kita in Holtensen. Die Gruppen arbeiten nach Schwerpunkten, die Betreuer schauen, ob die Kinder eher im Bereich Bewegung, Sprache oder Wahrnehmung gefördert werden sollten. In Holtensen werden Jungen und Mädchen mit Förderbedarf in vielen Bereichen – etwa sozialen, emotionalen oder sprachlichen – betreut. Auch Kinder mit Autismus besuchen den Kindergarten. Interessierte können sich bei Ingo Laskowski im Sprachheilkindergarten Degersen, per E-Mail an info@sprachheilkiga-degersen.de sowie unter Telefon (0 51 03) 92 73 10 und bei Rita Oelsmann-Wolf im heilpädagogischen Kindergarten Holtensen, per E-Mail an info@paritaetisches-kinderzentrum.de sowie unter Telefon (05109) 51 20 0 bewerben.

Von Lisa Malecha