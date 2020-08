Wennigsen

Auf dem Außengelände der Kita Vogelnest geht es voran: Der Spielplatz wird derzeit neu gestaltet – sehr zur Freude der Eltern. Sie verlangen seit vielen Jahren, dass der Spielplatz verschönert wird.

Innerhalb weniger Tage hat die beauftragte Firma das große Spielgerät mit zahlreichen Kletterelementen aufgebaut. „Der Baubeginn lief schleppend an, aber jetzt bin ich von den Fortschritten begeistert“, sagt Jürgen Reinecke vom Bauhof Wennigsen. Die Bauarbeiten seien wegen einer Bodenprobe etwas verzögert worden. „Wir mussten die Ergebnisse der Probe abwarten“, sagt Reinecke. Diese seien aber gut gewesen, weshalb dann mit dem Bau begonnen werden konnte.

Anzeige

Kinder können ab Ende August klettern

Zwei Firmen arbeiten derzeit auf dem Gelände – eine hat das große Spielgerät aufgestellt, die zweite kümmert sich um den Gartenbau. Auf dem etwa 2000 Quadratmeter großen Areal entsteht neben dem Spielgerät zum Klettern und Toben auch ein Wasserspielbereich, der vom Bauhof angelegt wurde. In etwa zwei Wochen sollen dort die Borde fertiggestellt sein. „Das große Spielgerät dürfen die Kinder aber erst in drei Wochen nutzen, da dort das Fundament noch abbinden muss“, erläutert Reinecke. Das Gelände soll mit einem Mix aus Kletterwand, Spieltürmen, Lümmelnetz, Wasseranlage, Sandbaustelle und Rutsche alle Altersstufen – Krippe, Kleinkind und Schüler – ansprechen.

Weitere HAZ+ Artikel

Bis die Fundamente durchgetrocknet sind, dauert es etwa drei Wochen. Quelle: Frank Hermann

Zudem entsteht auch ein behindertengerechter Zugang zu den tiefergelegenen Spielebenen. „Doch das Geländer der Rampe kann erst am Ende angebaut werden, da die Metallbaufirma erst Maß nehmen kann, wenn alles fertig ist“, sagt Reinecke. Das werde noch einige Wochen dauern. „Allerdings betrifft das nur einen kleinen Bereich.“

Eltern fordern seit Jahren schöneres Außengelände

Der Bereich musste zudem besonders modelliert und aufwendiger gestaltet werden als ein normaler Spielplatz, weil die Region diesen Bereich als Überschwemmungsgebiet festgesetzt hat. Das hatte die Gemeinde schon vor einigen Jahren mitgeteilt – denn hinter dem Gelände fließt der Wennigser Mühlbach.

Hier sprudelt künftig das Wasser für einen neuen Matschbereich. Quelle: Frank Hermann

Bereits 2017 hatten sich Eltern an die Gemeindeverwaltung gewandt und in einem Schreiben deutlich darauf hingewiesen, dass sie mit der momentanen Situation der Außenanlagen der Kita mehr als unzufrieden sind. Das Kita-Gelände ist etwa 2000 Quadratmeter groß mit viel Platz zum Toben. Doch außer zwei Schaukeln und einer Sandgrube gab es lange Zeit nichts. Doch nun sollen Kinder in wenigen Wochen auf einem schönen Außengelände spielen können.

Von Lisa Malecha