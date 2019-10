Wennigsen

Es fängt ganz harmlos an mit einer Schulhof-Keilerei von zwei elfjährigen Jungs. Bruno wurde dabei ein Zahn ausgeschlagen. Also treffen sich die Eltern, zwei kultivierte Pariser Ehepaare, um ganz vernünftig über den Vorfall zu sprechen. Es dauert aber nicht lang – und Véronique und Michel, Annette und Alain liegen sich in den Haaren.

Im Herbst wiederholt die Klosterbühne in der Kapelle auf dem Wennigser Friedhof noch einmal ihre Interpretation des Stücks „Der Gott des Gemetzels“. Für die Aufführungen am 23., 24. und 26. Oktober können noch Karten reserviert werden. Die Aufführung am 25. Oktober ist bereits ausgebucht.

Roman Polański hat das preisgekrönte Theaterstück der französischen Dramatikerin Yasmina Reza verfilmt. Vier Menschen in einem Raum, jeder hasst jeden. Die Klosterbühne hat die schwarze Komödie eigens für die Friedhofskapelle neu arrangiert. Es ist das erste Stück, mit dem das Amateurtheater die Kapelle auf dem Friedhof bespielt.

Plätze müssen reserviert werden

Alle Vorstellungen beginnen zum 19.30 Uhr. Das Stück „Der Gott des Gemetzels“ dauert etwa 90 Minuten – ohne Pause. Plätze können unter Telefon (0 51 03) 92 51 92 und per E-Mail an info@kloster-bühne.de reserviert werden. Die Klosterbühne Wennigsen verkauft keine Karten, benötigt aber verbindliche Platzreservierungen. Die Besucher werden nach jeder Vorführung um Spenden gebeten. Die Klosterbühne bittet um eine Spende von rund 10 Euro pro Erwachsenen, um den Fortbestand der Theaterarbeit zu sichern. Weitere Informationen gibt es auch online unter www.kloster-bühne.de.

Von Lisa Malecha