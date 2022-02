Wennigsen

Hinter den steinernen Mauen inmitten von Wennigsen verbirgt sich eine grüne Naturoase. Im weitläufigen Klostergarten mit seiner Obstwiese, den Blumen, Stauden, Büschen, Heilkräutern und einem alten Baumbestand gibt es viel zu entdecken. Ein offenes Angebot bietet dazu jetzt wieder Gelegenheit. Ehrenamtliche Helfer treffen sich immer donnerstags, um diesen besonderen Ort zu hegen und zu pflegen. Los geht es bereits am 24. Februar. Zwischen 14 bis 18 Uhr sind auch Neueinsteiger willkommen.

Im Mittelpunkt steht das Gruppenerlebnis

„Noch ist der Garten im Winterschlaf. Umso mehr freuen wir uns, dass es jetzt wieder starten können“, sagt Äbtissin Mareile Preuschhof. Bei dem Angebot geht es um weit mehr als nur das notwendige Verrichten von Gartenarbeit. Im Mittelpunkt steht das Gruppenerlebnis. Die Anlage zu pflegen und zu gestalten soll die Seele ansprechen, das ökologische Bewusstsein schärfen, aber auch fachliche Kenntnisse rund um das Gärtnern vermitteln.

Professionelle Anleitung

Dafür hat sich das Kloster professionelle Unterstützung geholt. Gartenexperte Richard Rehm übernimmt die Anleitung der freiwilligen Helferinnen und Helfer und gibt Tipps für naturnahes Gärtnern, das das Konzept der nachhaltigen Kreislaufwirtschaft verfolgt. So werden Pflanzenabfälle an anderer Stelle wieder in den Garten zurückgeführt, Nischen für Tiere geschaffen; bei der Pflanzenauswahl wird Wert auf einen niedrigen Wasserverbrauch gelegt.

Gemeinsam pflegen und gestalten: Auch Beetpatenschaften können im Klostergarten übernommen werden. Quelle: Privat

„Wer möchte, kann auch eine Beetpatenschaft übernehmen und dort eigene Ideen verwirklichen“, erklärt Preuschhof. „Es ist ein offenes Angebot. Niemand geht eine Verpflichtung ein, jede Woche teilnehmen zu müssen“, so die Äbtissin. Für eine bessere Planbarkeit – für Kaffee und Kuchen oder Gebäck ist gesorgt – wird jedoch um eine Anmeldung gebeten unter Telefon (05103) 457970 oder per E-Mail an info@kloster-wennigsen.de. Gartengeräte werden gestellt.

Stille und Meditation

Neben der Donnerstagsgruppe bietet das Kloster auf der prächtigen Anlage noch weitere Angebote rund um das Gärtnern an. Unter dem Motto „medita et labora – meditieren und arbeiten“ findet viermal im Jahr ein Gartentag mit abschließender Meditation statt, der nächste am Sonnabend, 26. März. Anmeldungen sind bis spätestens zehn Tage vor dem Termin möglich.

Lesen Sie auch Konzerte trotz Corona: So läuft es beim Kulturkreis Kloster

Noch intensiver sind die beiden viertägigen Gartenexerzitien vom 26. bis 29. Mai und vom 6. bis 9. September. Hier wird in Stille unter Anleitung im Garten gearbeitet und meditiert. Um Anmeldung wird bis 14 Tage vor Kursbeginn gebeten.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Spendenregal wird gut angenommen

Sehr gut angenommen wird auch das Spendenregal. An der Klostermauer stehen Produkte aus dem Garten kostenlos zum Mitnehmen bereit. „Die Menschen können sich dort bedienen“, erklärt Preuschhof. Bestückt wird das Regal zum Beispiel mit Jung- und Heilpflanzen oder in der Erntezeit mit Obst.

Von André Pichiri