Als Bürgermeister Christoph Meineke (parteilos) im September vergangenen Jahres den Haushaltsplanentwurf für 2021 vorstellte, war jedermann klar: Der Schuldenberg der Gemeinde Wennigsen wächst weiter. Etwa 6,3 Millionen Euro groß ist das aktuelle Finanzloch. Das Fazit fiel dementsprechend düster aus. Die finanzielle Situation der Gemeinde sei „katastrophal und tendenziell immer besorgniserregender“, heißt es im Entwurf. Doch wie will die Politik künftig der Verschuldung begegnen?

Das sagt die SPD:

„Wir wollen den Einzelhandel und die Handwerkerschaft stärken, um eine ortsnahe Verfügbarkeit zu gewährleisten. Hierzu zählt, für die lokale Wirtschaft zu werben und den globalen Onlinehandel zu meiden. Bereits ansässige Betriebe sollen die Möglichkeit zur Erweiterung erhalten. Mit der Ausweisung von Gewerbeflächen sollen neue Betriebe angesiedelt werden. Ein regelmäßiger persönlicher Austausch ist wichtig, um Probleme und Anliegen aufzunehmen und gemeinsam Lösungen entwickeln zu können.“

Das sagt die CDU:

„Die Verschuldung kann nur langfristig abgebaut werden. Wir werden auch weiterhin investieren in Kinder und Jugendliche, in den Klimaschutz, unsere kommunale Infrastruktur und die Feuerwehr. Die CDU sieht es als ihre Aufgabe, alle Ausgaben kritisch in Hinblick auf den Umfang, die Wirtschaftlichkeit und auf Einsparpotenziale zu hinterfragen. Leider standen wir damit im Rat oft allein. Dieser Mentalität eines ,koste es was es wolle‘ und ,der Zweck rechtfertigt jede Summe‘ werden wir uns widersetzen.“

Das sagen die Grünen:

„Jahrelange Einsparungen führten zum Investitionsstau, dessen begonnene Abarbeitung Schulden erfordert, aber diese sind notwendige Investitionen in die Zukunft. Wir legen Wert auf eine gute öffentliche Infrastruktur – Kindergärten, Schulneubauten, Feuerwehrhäuser, Hochwasserschutz, etc. Wir wollen Finanzen verbessern durch energetische Sanierung kommunaler Gebäude, Windkraftnutzung, alternative Finanzierungsformen wie Kommunalleasing und Öffentlich Private Partnerschaften (ÖPP) sowie Wirtschaftsförderung.“

Das sagt die FDP:

„Das langfristige Ziel der Haushaltskonsolidierung wollen wir weiter ernsthaft verfolgen, das Eckwerteverfahren in der Verwaltung verinnerlichen und konsequent anwenden. Alle Mitarbeiter der Verwaltung wollen wir ermuntern, eigene Verantwortung für Sparsamkeit zu übernehmen. Langfristig wollen wir sinnvoll investieren – stets mit wachsamen Blick auf die Folgekosten.“

